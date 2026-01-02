Gimnasia y Esgrima La Plata logró repatriar a Ignacio Miramón luego de alcanzar un acuerdo con Lille de Francia mediante un préstamo por un año con opción de compra, lo que le permitirá al mediocampista de 22 años dejar atrás su paso por Boca.

El joven Miramón regresará a la institución que lo formó a poco más de dos años de haber sido transferido al club francés, donde no logró afianzarse y salió también a préstamo hacia el Xeneize.

Ignacio Miramón pasó por Boca a préstamos durante el 2025, pero encontró pocos minutos y vuelve al Lobo para reinventarse.

El Lobo convenció a los europeos respecto a una nueva cesión con cargo hasta diciembre de 2026 y una cláusula vinculada a la cantidad de partidos disputados durante la temporada.

En caso de que el mediocampista juegue menos del 50 por ciento, Gimnasia deberá abonar un monto adicional previamente establecido. Si alcanza el 70 por ciento o más de participación, ese pago quedará sin efecto.

Miramón viene también de un fallido paso por Boca, donde no logró continuidad y sumó pocos minutos. Su predisposición para regresar a Gimnasia fue un factor clave para que las charlas avanzaran con rapidez y se concretara su retorno.

De esta manera, Gimnasia suma a su segundo refuerzo del verano. Fernando Zaniratto ya había anunciado la contratación de Nacho Fernández, luego de haber quedado libre de River.

Los próximos días

Está previsto que Miramón deje sus vacaciones en las próximas horas y viaje para incorporarse al plantel ya que sus nuevos compañeros iniciaron los movimientos físicos este viernes en el predio de Estancia Chica.

El Lobo, de buen Clausura y con el cambio de autoridades en la Comisión Directiva, apuesta fuerte y quiere consolidar una formación importante en la Liga Profesional.

Por su parte, Boca se desprende de uno de sus contratos profesionales y sigue a la espera del anuncio de refuerzos. Hoy, también comenzó el trabajo en el predio de Ezeiza, sin caras nuevas y con la ratificación de Claudio Úbeda como entrenador.