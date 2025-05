Añelo se prepara para la primera Fiesta Regional del Locro ¿Qué premios hay?

El próximo sábado 24 de mayo, el predio municipal de la Fiesta de los Productores, en Añelo, será escenario de la primera Fiesta Regional del Locro. Se trata de un concurso gastronómico que rinde homenaje a uno de los platos más tradicionales de nuestra cultura, el gran protagonista de la jornada.

Con importantes premios en juego, la competencia convoca a cocineros y amantes de la cocina de toda la región. El primer premio será una moto de 150 cc; el segundo premio, un millón de pesos; y el tercer premio, 500 mil pesos.

Podrán participar tanto personas como instituciones. Para inscribirse, hay tiempo hasta el 19 de mayo, enviando un mensaje al WhatsApp 2995175256 o acercándose personalmente al Zoom municipal.

Es requisito contar con libreta sanitaria. Aquellos que no dispongan de ella podrán asistir a una charla informativa organizada por el área de Bromatología, previo al certamen. Se solicita a quienes necesiten esta opción, que se contacten con anticipación. Quienes no presenten la libreta sanitaria el día del concurso no podrán participar.

Desde la Municipalidad de Añelo invitaron a sumarse a esta celebración que promueve nuestras tradiciones y el encuentro de toda la comunidad.