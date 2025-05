The Last of Us 2 cerró con 30% menos de espectadores

The Last of Us, la serie producida por HBO y basada en el popular videojuego de Naughty Dog, concluyó su segunda temporada con 3.7 millones de espectadores en su episodio final. Esta cifra representa una baja de 30% respecto al estreno de la temporada, que había reunido a 5.3 millones.

A pesar de esta caída puntual, la serie registró un promedio global de 37 millones de espectadores por episodio, superando el desempeño de su primera temporada, estrenada en enero de 2023.

Las claves de la baja en el final

Decisiones narrativas que dividen

La segunda temporada, desarrollada por Craig Mazin y Neil Druckmann —creadores y productores ejecutivos—, ha generado debate entre los fanáticos. La adaptación de The Last of Us Part II, el segundo videojuego de la saga, replicó la recepción dividida que tuvo el título desde su lanzamiento en 2020.

Las decisiones argumentales, centradas en la evolución emocional de los personajes y los giros inesperados, provocaron opiniones encontradas en redes sociales y foros.

Evolución de los personajes y nuevos desafíos

La historia retoma a Joel (Pedro Pascal) y Ellie (Bella Ramsey) cinco años después de los eventos iniciales. El conflicto central se intensifica en un contexto de amenazas más crudas y dilemas morales.

La inclusión de nuevos personajes —interpretados por Kaitlyn Dever y Jeffrey Wright— aportó complejidad, pero también elevó las expectativas del público ya familiarizado con la saga.

Un fenómeno cultural en transición

Desde su debut, The Last of Us se consolidó como una de las producciones más vistas en la historia de HBO. La primera temporada rompió récords, y la segunda mantuvo niveles altos de visualización global, más allá del descenso en su capítulo final.

La serie también ha sido objeto de análisis académico, estudios sobre narrativa postapocalíptica y extensas discusiones en comunidades digitales, lo que refuerza su lugar en la cultura popular.

¿Qué se espera para la tercera temporada?

Con la tercera temporada en desarrollo, los creadores enfrentan el desafío de equilibrar fidelidad al videojuego original con propuestas narrativas que mantengan el interés de una audiencia global.

Neil Druckmann ha anticipado que la historia seguirá expandiéndose, aunque sin confirmar fechas ni detalles sobre el estreno.