Cuál es el secreto para saber si estás bien hidratado apretando un dedo de la mano

Un video viral sorprendió a todos en las redes sociales, ya que expuso que existe un método sencillo para determinar si una persona está bien hidratada, lo cual genera una facilidad para prevenirse y saber cuáles son los momentos en los que se debe consumir una mayor cantidad de agua.

Si bien siempre es recomendable visitar a un médico ante un inconveniente de salud, se reveló un truco para determinar si tu cuerpo no está hidratado. Es que no siempre se puede recurrir a un médico, por lo que, en casos de menor índole, se puedo acudir a este secreto revelado para saber cómo actuar.

Según el video que se viralizó, se deberá poner el foco en la parte de arriba de las articulaciones, donde al tener las palmas para bajo y con los dedos extendidos se formará un sobrante de piel. Esta pielcita sobre la articulación deberá ser levemente apretada para que se estire para arriba. Si al ser pellizcada no vuelve a su forma habitual significa que uno no está bien hidratado, mientras que si ocurre lo contrario no habrá de qué preocuparse.

Ante los usuarios que dudaron de esta posibilidad, hubo uno que le consultó a Grok, la inteligencia artificial que implementó Elon Musk en este red social. Ante las dudas, dio el visto bueno: “Sí, es real. El test de turgencia cutánea, que consiste en pellizcar la piel para evaluar la hidratación, es un método reconocido”.

Y explicó: “Pellizcar la piel del dedo, como se muestra, es válido, ya que el dedo forma parte de la mano, un lugar común para esta prueba. Si la piel vuelve rápido a su lugar, indica buena hidratación; si queda elevada, puede haber deshidratación”.

Más allá de la veracidad de este truco, se destacó que también hay otros síntomas claramente notorios, como la sequedad en la boca y el color de la orina (mientras más oscuro menos hidratado).

Por lo pronto, más allá de la recomendación de visitar a un médico ante la duda, muchos catalogaron de útil este truco: “Yo y no se cuántos más ahora apretando esa zona”, “Yo viendo esto, me lo hago y la piel no baja”, “Consejo útil para mantenerse hidratado!!”.