Se reveló la insólita razón por la que los alemanes salen de fiesta con una tabla de planchar: viral

Cada país cuenta con sus costumbres, por lo que en contexto no quienes se sorprendan de las cuestiones que son habituales. Sin embargo, cuando un externo llega y ve un accionar que no es habitual en su tierra es inevitable que no llame la atención. Fue así como se volvió viral el video de varios alemanes saliendo de fiesta con la tabla de planchar bajo el brazo. Ante esto, se supo cuál es el particular motivo.

Sucede que un argentino viajó a Alemania y le generó una gran curiosidad la forma de actuar de los habitantes de aquel país. Es que en reiteradas ocasiones se topó con personas que salían a la calle con la tabla de planchar debajo del brazo, algo que en Argentina no se suele ver.

Para colmo, nadie en aquel país veía este accionar de forma extraña, sino que incluso está bastante normalizado, ya que todos saben cuál es la utilidad que se le da. En este contexto, este argentino averiguó y supo cuál es la verdadera razón por la suelen salir a fiestas con ésto.

Todo comenzó cuando desde la cuenta de Twitter “Tendencias en Argentina” se expuso este video y aclara la razón por la que se volvió viral: “Porque en Alemania se puede ver a los jóvenes moverse con tablas de planchar en la mano y hay una razón que lo explica”.

De este modo, en las imágenes este argentino confiesa que lo primero que pensó de los alemanes es que tiene una pasión o devoción por la ropa planchada: “Pensaba que a los alemanes les gustaba planchar”.

Sin embargo, poco tiempo después, se percató de que en realidad lo utilizan en las fiestas a modo de mesa. Es que muchas de éstas suelen ser en la calle, por lo que se popularizó este método de asistir a festejos con la tabla de planchar para poder tener un sitio en el cual apoyas las botellas y los vasos.

Por lo pronto, en los comentarios hubo risas y también críticas: “Tiene que ir ya mismo un argentino a vender mesas plegables”, “che y nosotros argentinos porque no empezamos a implementar esto”, “Primer mundo loco”, “Es como las mesas yo también lo uso así”.