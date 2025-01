Los 5 consejos para aprender a ahorrar y hacer rendir tu sueldo al máximo

En épocas de crisis económica, es necesario recurrir a distintos métodos para poder ahorrar y hacer rendir el sueldo al máximo. En este sentido, desde el Banco Central de la República Argentina se lanzaron 5 consejos que pueden ser claves para aprender a cuidar el dinero y utilizarlo en lo importante.

Es que ahorra puede ser un problema para los argentinos, no sólo por los sueldos bajos que percibe la mayor parte de la población, sino que también por el desconocimiento a la hora de percibir cuál es la mejor forma de que no se desvaloricen los ahorros. Ante esta situación, desde el Banco Central de la República Argentina, se se mencionaron 5 claves para hacer rendir el sueldo.

Lo primero que se recomiendo para poder ahorrar es mantener un registro de gastos. Es decir, saber cuáles son los gastos mensuales y limitar el dinero para estos. De esta manera, se podrán descubrir cuáles son los gastos hormigas, que son conocidos como los que se realizan en la vida cotidiana y no quedan registrados, ya que puede tratarse de una gaseosa, una golosina, u otro gasto no planeado dentro del día a día. Con esto realizado, lo ideal es ponerle un tope para no excederse en éstos.

De la mano con ésto, el segundo consejo inica que lo mejor es armar un presupuesto, para saber qué es lo que hay que abonar y cuáles son los ingresos que irán destinados a esos gastos diarios. De esta manera, permitirá visualizar de la mejor manera lo que queda del sueldo y así poder guardarlo.

Siguiendo los tips del Banco Central de la República Argentina, se indicó que lo mejor para poder ahorrar es poner un objetivo. Es que, a la hora de pactar una meta, se establece un órden. Es por eso que desde esa base se podrá partir para calcular el monto que se debe guardar y en qué plazo se debe llegar a determinada cifra.

Asimismo, para ahorrar parte del sueldo, es importante indicar cuáles son las prioridades. Es que esos gastos hormigas pueden ser los que terminen imposibilitando guardar un porcentaje importante de dinero. Es por eso que lo mejor es posponer todos esos tipos de gastos para darle la verdadera importancia al ahorro para alcanzar el objetivo pactado.

Por último, una vez que se hayan coordinado estos primero cuatro consejos llega el lugar para el quinto. Es que cuando el dinero comience a crecer se recomienda utilizar estrategias de ahorro-inversión Es decir utilizar billeteras virtuales, plazos fijos o distintas inversiones a la mano de todos para poder hacer crecer de a poco el dinero que se va juntando.