En uno de los partidos importantes de la jornada de lunes, Lanús recibe a Talleres desde las 19.15 por la cuarta fecha del Torneo Apertura. El Granate llega tras un empate ante Instituto en Córdoba que lo privó de un inicio con puntaje perfecto, pero una victoria hoy lo impulsaría nuevamente a la punta junto Vélez. Por su parte, Talleres viene de pasar de ronda agónicamente en Copa Argentina y pretende cortar una mala serie de dos derrotas seguidas en el campeonato. El encuentro es televisado por TNT Sports Premium.

El conjunto del Sur del Gran Buenos Aires estuvo a minutos de arrancar con tres victorias sobre tres partidos, pero Instituto se lo empató sobre la hora en Alta Córdoba. Más allá del mal trago, Mauricio Pellegrino repetirá el mismo once por quinta vez para enfrentar a la 'T', equipo contra el que no pierde desde el 2017 (5-2, como visitante). De los últimos once partidos, ganó nueve y empató dos, y actualmente acumula cinco victorias en fila sobre el conjunto cordobés.

Por el lado de Talleres, la principal noticia pasa por la vuelta del juvenil Gonzalo Baroni, que fue determinante en el reciente cruce ante Argentino de Merlo por la Copa Argentina. En aquel partido, el volante ingresó en el complemento y marcó uno de los goles del triunfo 2-0 que selló la clasificación a los 16avos de final. Además del chico de 17 años, otros que vuelven a ser titulares son José Luis Palomino, Augusto Schott y Ulises Ortegoza, mientras que Martín Río, el último de los refuerzos, podría hacer su debut.

Posibles formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Agustín Medina; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo.

Talleres: Guido Herrera; Augusto Schott, Matías Catalán, José Luis Palomino, Gabriel Báez; Mateo Cáceres o Martín Río, Matías Galarza, Ulises Ortegoza; Gonzalo Baroni; Valentín Depietri y Ronaldo Martínez.

Estadio: Néstor Díaz Pérez.

Árbitro: Nicolás Lamolina.