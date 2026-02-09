La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, anunció hoy la detención de siete presos que habrían extorsionado al soldado Rodrigo Gómez, de 21 años, quien se suicidó el pasado 16 de diciembre en la Quinta de Olivos.

Acompañada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, Monteoliva sostuvo que los implicados se contactaron con la víctima a través de una app de citas con un perfil falso denominado “Julieta Ayelén Cardozo”.

Por su parte, la magistrada explicó que los siete reclusos operaban la organización desde la Unidad N°36 de Magdalena, a la vez que repasó otros casos similares.

Gómez, un joven soldado de 21 años, oriundo de la provincia de Misiones, formaba parte del Ejército Argentino. Específicamente, pertenecía al Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo “General San Martín”, una unidad histórica encargada de la custodia presidencial. Gómez cumplía funciones de seguridad en la Quinta Presidencial de Olivos, la residencia oficial del presidente Javier Milei, donde realizaba tareas de vigilancia en puestos internos del predio.