Semana clave: Diputados empieza a debatir la reforma laboral bajo la atenta mirada del Gobierno

La agenda política de la última semana dejó un saldo muy positivo para el Gobierno de Javier Milei a nivel legislativo, ya que el Senado de la Nación le dio media sanción al proyecto de reforma laboral que impulsa el Ejecutivo; mientras que la Cámara de Diputados también dio luz verde por amplia mayoría al nuevo Régimen Penal Juvenil, iniciativa por la cual se baja a 14 años la edad de imputabilidad para quienes cometan delitos en sus diversos tipos.



Una vez consumado el fin de semana XXL, que se extenderá hasta el martes 17 de febrero por los días de Carnaval, la Cámara baja dará inicio al debate para tratar la reforma laboral en el recinto. Cabe destacar que, en caso de que el documento no sufra modificaciones en Diputados, tendrá cuando se trate su aprobación definitiva.



Sin embargo, bloques opositores de la Cámara de Diputados podrían plantear modificaciones en relación al texto que obtuvo luz verde en el Senado. En caso de ocurrir lo dicho, el proyecto de ley deberá volver al cuerpo conducido por Victoria Villarruel.



Este miércoles 18 de febrero, a partir de las 14.00, se reunirán las comisiones de Legislación del Trabajo y Presupuesto y Hacienda para comenzar a debatir en dicho ámbito la iniciativa fomentada por Javier Milei.



La idea del Presidente es que el proyecto de ley se apruebe antes del 28 de febrero, fecha de cierre de las sesiones extraordinarias en el Congreso. No obstante, lo propio no será una tarea sencilla teniendo en cuenta que los tiempos son acotados.



En contraposición, la iniciativa por la cual se baja de 16 a 14 la edad de imputabilidad para culpables de cometer delitos ya obtuvo media sanción en Diputados y ahora deberá tratarse en el Senado, algo que probablemente ocurra en los próximos días.



