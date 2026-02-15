La Liga Nacional Femenina entra en su tramo final en la Conferencia Sur, donde Independiente logró una gran victoria como local ante El Talar por 63-58 que le permite sumar otro triunfo. Previamente, El Biguá cayó ante Ferro.

Las rojas venían de tres derrotas en final, dos de ellas como visitante y con ausencias importantes, pero nuevamente mostró una buena imagen en el campo y sumó un triunfo clave.

El arranque fue parejo, con buenos pasajes de Julieta Ibarra y Laila Raviolo en las locales, mientras que Estefanía Fajardo y Agustina Marín sostuvieron a El Talar. El primer cuarto fue para las locales 19-14. En el segundo, las neuquinas ajustaron en defensa y lograron estirar la diferencia (33-25 al descanso). La intensidad defensiva fue una de las claves del partido, neutralizando gran parte del juego ofensivo de la visita.

El mejor momento de las rojas llegó en el tercer cuarto, que ejecutó su plan de juego con precisión y cerró el parcial 51-36. En el último la visita reaccionó con Fajardo, las locales supieron cerrarlo con oficio y cantar victoria.

Gran partido de Laila Raviolo, quien se despachó con 25 puntos, Lourdes Briones convirtió 11, mientras que Julieta Ibarra aportó 10. Fajardo en la visita convirtió 15, Ale y Marín cerraron con 15.

Previamente, Ferro mostró todo su potencial ante Biguá, y se llevó el triunfo por 82-66 en un juego donde la visita mostró credenciales de candidatas en el final. 10-20 el primero y al descanso 29-46.

Ferro marcó su camino ante Biguá

Lo mejor del elenco neuquino se vio en el tercero, cuando achicó diferencias y se puso 48-59. En el último cuarto, el Biguá achicó la diferencia a 5 puntos faltando poco más de 3 minutos para el final, pero las punteras sacó chapa y con Florencia Fernández recuperando y anotando se llevó la victoria por 82 a 66.

Agustina Jourdheuil fue la mejor para el local con 20 de valoración (9 puntos y 12 rebotes), mientras que Florencia Fernández fue la visita con 19 de valoración (13 puntos y 8 rebotes)

Hoy domingo se cierra la doble fecha, desde las 16hs en el Ruca Che, Independiente recibe a Ferro, mientras que 19hs será el turno de Biguá ante El Talar.