“Este año vamos a transformar definitivamente a Neuquén en una gran capital”

Tras encabezar la apertura del período legislativo, el intendente Mariano Gaido realizó un balance del mensaje y remarcó que la gestión municipal busca enfocarse en obras y servicios sin entrar en confrontaciones políticas. En declaraciones al canal 24/7, sostuvo que el eje está puesto en mostrar a los vecinos el plan de desarrollo urbano y económico para este año.

“Un día que tiene que ver con nuestra forma de ser y de gestionar, no perdiendo tiempo en agravios o disputas, sino contándole a los vecinos todo lo que tenemos para hacer con un esfuerzo propio que hacemos los neuquinos”, expresó.

El jefe comunal aseguró que 2026 será un año clave por la magnitud de las obras previstas y consideró que marcarán un salto en el crecimiento de la capital provincial. “Este año en particular son obras que transforman la ciudad en una gran capital y una gran metrópolis”, afirmó, al enumerar proyectos como los parques industriales, la ampliación del centro de convenciones, el Instituto Vaca Muerta, el Banco de la Ciudad, 3.000 cuadras de asfalto y la ejecución de la avenida Mosconi.

En ese marco, defendió la decisión de financiar los proyectos con recursos propios y sin endeudamiento. “La obra más importante de la historia, como es la avenida Mosconi, la hacemos los neuquinos con fondos propios, sin endeudamiento. Es el compromiso de ser autónomos e independientes”, señaló.

Gaido también brindó detalles sobre la creación del Banco de la Ciudad y una agencia de inversiones orientada a fortalecer el sector privado local. Explicó que se trata de una herramienta financiera digital que funcionará en articulación con el Banco Provincia y estará destinada a pymes y comercios neuquinos. “Tiene el principal objetivo de transformar el sector privado de la ciudad con fondos propios destinados al impulso de las empresas”, indicó.

Otro de los ejes mencionados fue el desarrollo del Parque Industrial, donde se prevé la radicación de nuevas firmas y la generación dde puestos de trabajo. Según dijo, ya comenzaron las obras y habrá prioridad para empresas locales en el registro de inscripción. También mencionó la licitación de un parque solar, la construcción de un Arena para eventos y nuevos estacionamientos en altura y subterráneos.

“El plan de obras es histórico. Este año los anuncios han sido multiplicados por diez respecto de años anteriores y vienen a transformar definitivamente la ciudad en esa gran capital”, expresó el intendente.

En materia de infraestructura, el intendente insistió en que la avenida Mosconi será la intervención urbana más importante de las últimas décadas y aseguró que se ejecutará en un año con trabajo continuo. Además, remarcó la ejecución de obras pluviales para resolver problemas históricos de escurrimiento de agua.

Durante la entrevista, Gaido vinculó el plan de obras con el crecimiento demográfico y económico de la ciudad y con la necesidad de acompañarlo con servicios y equipamiento urbano. Sostuvo que el superávit municipal se traduce en obras concretas y que el nivel de cumplimiento de los contribuyentes permite sostener el ritmo de inversión pública.

