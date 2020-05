YPF se juega a todo o nada

La actual coyuntura obliga a buscar alternativas que minimicen el impacto en el mercado laboral. Para tomar real dimensión, el impacto de la pandemia sobre la mano de obra de UOCRA en todo el país significa más de 420.000 trabajadores de la construcción en situación de “suspendidos e inactivos”, de los cuales el 50% se concentra en CABA.

Para UOCRA el riesgo se concentra en los 120.000 trabajadores del AMBA que se encuentran en una situacion complicada por la falta de autorización de los gobiernos para reactivar las obras privadas.

Si tomamos la estadística como una herramienta de comparación, observamos que Neuquén aun no llegó al pico de inactivos; y comenzó -con vaivenes de apertura y cierre de fronteras- una lenta reactivación de las actividades económicas.

Toda flexibilidad es una señal de alivio para los gremios, y en especial, para la UOCRA que -por esto días- su sede sindical fue ocupada intempestivamente por "un grupo de inadaptados" que no llega a interpretar el contexto actual.

Mientras tanto, desde el gremio aseguraron que se encuentran gestionando la continuidad de las obras que fueron paralizadas en abril por la pandemia.

La realidad es que desde que comenzó el Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) se suspendieron todas las actividades, no solo en los yacimientos sino también las obras privadas y/o municipales. El impacto afectó a más de 9.500 trabajadores de la construcción en toda la provincia.

El 30 de abril de este año, Rubén Pronotti por la UOCRA Nacional, Ivan Szczech por la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y Ricardo Andino por la Federación Argentina de Entidades de la Construcción (FAEC) firmaron un acuerdo que comprendía una asignación no remunerativa equivalente a 88 horas quincenales para los trabajadores suspendidos.

El acuerdo tiene vigencia hasta el 31 de mayo tomando como línea el convenio celebrado entre la CGT y la UIA. Sobre el último día hábil de mayo, se conoció que ambas organizaciones nacionales (trabajadores y empresarios) acordaron extender nuevamente el convenio por los próximos dos meses.

Bajo este paraguas, el Secretario General de la UOCRA -Gerardo Martínez- dará forma en estos días a un nuevo convenio con las cámaras del sector de la construcción. Si bien esta noticia genera alivio a nivel nacional, para la representación local el desafío está focalizado en la reactivación de las obras de los yacimientos de YPF.

Según los datos que maneja la delegación Neuquén, de las cinco obras que venía realizando la empresa de bandera; en la actualidad, solo la obra de la Batería Uno de Loma de la Lata continúa en actividad, el resto de los frentes de trabajo se encuentran “suspendidos”.

“La semana pasada se conoció que YPF canceló el contrato a la empresa Sudamericana Construcciones que ocupaba 120 trabajadores -en su mayoría albañiles- de la localidad de Añelo” dijo Víctor Carcar a Plus Energético.

“En la actualidad, existen 4 obras que están suspendidas y se corre el riesgo que no se reactiven… esta decisión impacta directamente sobre 2.000 trabajadores de la construcción en Neuquén” advirtió ante las medidas que se vienen tomando en el sector petrolero.

Si bien el número es significante tanto para el gobierno como para el gremio; hoy en día, el análisis de cancelar contratos y ajustar costos pasa por cómo realizar los ajustes necesarios minimizando la conflictividad social en las distintas provincias.

Algo de eso lo dejo entrever Guillermo Nielsen en el foro del Institute of the Americas. Hace algunas semanas y en el marco del decreto del precio sostén, Nielsen expresó que la compañia "no comprará crudo a terceros", y que si bien, es una empresa de mayoría estatal “somos una empresa privada y no somos formadores de las leyes”.

En esta semana, el nuevamente el presidente de YPF envió otra señales a los gremios y gobiernos provinciales. “Tenemos que dar vuelta la compañía… no puede seguir adelante con tantos empleados para producir menos petróleo” expreso durante su participación en la 19ª Conferencia de La Jolla del Institute of the Americas.

Al parecer, YPF tiene la decisión de jugar a pleno en un momento extremadamente difícil para el país y, especialmente, para la provincia. Una decisión a todo o nada.