Acuerdo salarial de continuidad para los petroleros

El titular del Sindicato de Petroleros Privados anunció este viernes el acuerdo con las cámaras empresariales del sector entre ellas, la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y Cámara de Empresas de Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE). La firma del convenio es por tres meses desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto.

Pereyra confirmó que se dará continuidad con los puntos que estuvieron vigentes hasta el mes de mayo, y detalló que aquellos operarios que actualmente no están trabajando percibirán el básico, la zona, el turno y una vianda de ayuda alimentaria. El ingreso no podrá ser menor al 60 por ciento de lo percibido en el mes de febrero pero no puede ser mayor de 60 mil pesos.

Para aquellos que han cumplido tareas parcialmente, recibirán su salario de manera normal, más el parcial del tiempo que han estado sin tareas. El titular del Sindicato remarcó que en cualquiera de los casos, los trabajadores deberán seguir aportando a la mutual y al sindicato, y las empresas contribuirán también con la obra social y el artículo 28 del convenio colectivo de trabajo, “esto hay que hacerlo porque si no se nos derrumban todos los beneficios que tienen de lo que está dando farmacias, asistencia médica, porque sin aportes, ya tuvimos la experiencia de estos dos últimos meses donde se nos cayó la recaudación, 154 millones de pesos”

“No vamos a descubrir nada cuando queremos describir la profunda crisis tanto sanitaria como económica que estamos padeciendo» dijo Pereyra en un audio donde comunicaba el acuerdo. «En este marco debemos entender que para sostener el puesto de trabajo evitando los despidos y que sigan gozando esencialmente de asistencia médica y farmacéutica lo debemos hacer entre todos, dentro de un marco legal como es el artículo 223 bis de la Ley 20.744 y esperar que, Dios mediante no avance esta pandemia y nos permita recuperar la economía y de la mano de ella recuperar también el trabajo en pleno. Esto es lo que estamos esperando” finalizó.