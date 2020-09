La OPEP teme una segunda ola de Covid-19

La agencia Reuters informó recientemente que los casos de Covid-19 han aumentado en gran parte de India y en varios estados de Norteamérica. Bajo este escenario, tanto la OPEP como la Agencia Internacional de Energía revisaron las perspectivas de demandas de petróleo para el resto del año considerando que existirá una mayor contracción.

Para la AIE la demanda de petróleo para el 2020 se ubicará en 8,4 millones de bdp mientras que para la OPEP prevé una contracción de 9,5 millones de bdp. En ambos casos, los escenarios son de baja para el último trimestre del año.

Con el objetivo de mantener el valor entre los U$D 40 y U$D 45 el barril de petróleo, los aliados de la OPEP cumplieron drásticamente los recortes de producción en los ultimos meses.

Este jueves, los ministros de energía del cartel petrolero se reunieron para evaluar los niveles de cumplimiento de los países miembros y acordar los nuevos lineamientos ante la amenazante caída de la demanda a nivel mundial.

El príncipe Abdulaziz bin Salman de Arabia Saudita dijo antes de la reunión que la OPEP+ tiene la intención de permitir a los países rezagados compensar sus compromisos antes de fin de año, en clara alusión al incumplimiento de recortes de producción de Irak y Nigeria.

“Los intentos de burlar el mercado no van a tener éxito y son contraproducentes cuando tenemos los ojos y la tecnología del mundo sobre nosotros” dijo el ministro al corresponsal de Bloomberg.

“El pleno cumplimiento no es un acto de caridad… las promesas repetidas que no se cumplen de manera oportuna pueden tener un impacto positivo temporal, pero si no se cumplen, puede volver a mordernos a todos” advirtió el príncipe minutos antes de la reunión de ministros.

“Las falsas promesas desacreditan no solo a quienes las han hecho, sino que tambien socavan el objetivo de la OPEP+” señaló Abdulaziz bin Salman para luego expresar que los países rezagados “no se pueden engañar al mercado continuamente”.