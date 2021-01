Los logros de Vista se sintieron en la acción

La compañía presidida por Miguel Galuccio informó a la bolsa de Nueva York y de México los resultados de dos pozos que perforaron en el tercer nivel de Vaca Muerta, denominado Carbonato inferior.

De acuerdo con la información suministrada por la compañía, los proyectos dieron muy buenas métricas, registrando valores de productividad por encima de las proyecciones, y cerrando el año con un 20% arriba la producción en el cuarto trimestre.

Para Vista Oil & Gas estos datos “reflejan el regreso a la actividad de la compañía, tras las dificultades que trajo aparejada la pandemia con una brusca caída de la demanda y del precio del crudo”

Cabe mencionar que el tercer horizonte Carbonato inferior está presente en algunas áreas del epicentro productivo de Vaca Muerta, y Vista es la primera compañía en explorar ese nivel.

Hasta el momento, la estrategia estuvo orientada a perforar 12 pozos. Sin embargo, el modelo geológico de Vista llevó a perforar los pozos MDM-2025h y MDM-2027h en la sección Carbonato inferior de Vaca Muerta confirmando el potencial de la sección.

Este importante resultado podría llevar a la compañía a perforar 150 nuevos pozos, sobre los 400 que actualmente mantiene en producción.

Otra información destacada fue el resultado del pozo MDM-2026h con 44 etapas de estimulación hidráulica y 2.177 metros de rama lateral que registró una producción de 2.187 boe/d; y el pozo MDM-2028h con 51 etapas de fractura y 2.554 metros de extensión lateral que alcanzó un pico de producción de 2.453 boe/d.

La información tuvo impacto rápidamente en la acción que inició con una cotización de U$S 2,53 a las 09:30 horas, tocando los U$S 2,7 para estabilizarse en U$S 2,65. Un crecimiento de U$S 0,12 que representa una suba del 5% en el día cuando el índice S&P 500 solo alcanzó el 0,47% a las 10:00 horas de NY.