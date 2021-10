Ley petrolera: Neuquén retoma la crítica al "centralismo"

El gobernador Omar Gutiérrez retomó hoy la crítica al proyecto de ley de incentivos al sector hidrocarburífero, que consideró, una vez más, producto del “centralismo” en el gobierno nacional. Lo hizo, también, al anticipar que Neuquén terminará produciendo hacia finales del 2022 la cifra récord de 285 mil barriles de crudo, algo así como unos 70 mil barriles más que en la actualidad.

Al mismo tiempo, sostuvo que el proyecto establece un precio tope bajo para el valor del gas, en un contexto de altos precios que signan el mercado mundial.

Al referirse al proyecto de ley, cuestionó que “haya sido concebido desde el centralismo sin ser socializado con los distintos actores de la industria y principalmente con aquellos que tenemos la responsabilidad de administrar un recurso que implica también la defensa de un precio justo y equitativo”.

El neuquino hizo las declaraciones pese a los pronunciamientos desde el gobierno nacional y desde YPF respecto de posibles cambios en el texto de la ley en el debate del Congreso de la Nación. Y pese a que también desde la adminIstración federal sostienen que el proyecto fue parte de una extensa ronda de diálogos y deliberaciones con empresas y gobiernos provinciales.

Gutiérrez sostuvo que del análisis del proyecto de ley, ya presentado en el Senado, se desprende que “el gas va a ser remunerado con 2,71 dólares el millón de BTU, un valor muy por debajo de lo que cuesta adquirirlo en el mundo, ¿quién está subsidiando ese precio? Los neuquinos y neuquinas, porque al no cobrar los valores de mercado, es Neuquén que pone un recurso para apalancar la economía del país”.

“Cuando hablamos de centralismo, a lo que nos referimos es que no se puede decidir allá lejos sobre quienes no viven con nuestra realidad, no pasa porque el funcionario de turno sea de tal o cual localidad o provincia; no nos han consultado”, enfatizó.

También sostuvo que “el centralismo tiene que ver con la construcción de una política pública, esto no es en detrimento de quien vive en la Capital Federal, sino a que las discusiones no son descentralizadas, se toman sin tener en cuenta a quienes viven en el lugar, quienes construyen las distintas realidades alcanzando distintos objetivos”.

El pronunciamiento llegó también en medio del cónclave de diputados de provincias patagónicas, que, excepto los que responden al partido provincial, aportaron su respaldo al proyecto en una declaración en conjunto.