Electricidad: buscan reempadronar 1,5 millones de usuarios

El Ente Nacional Regulador de la Electricicad (ENRE) instruyó a las empresas prestadoras del suministro eléctrico del AMBA, EDENOR y EDESUR, para que adecuen sus mecanismos de gestión a fin de promover el reempadronamiento de más de 1.500.000 personas usuarias de categoría residencial. Esto permitirá el ordenamiento, la regularización y una construcción real de las bases de datos de las empresas.

Los suministros eléctricos a regularizar son un 37% del total de las personas usuarias residenciales del área de concesión.

En declaraciones radiales, la interventora del organismo, Soledad Manin, manifestó que el masivo reempandronamiento de los usuarios de AMBA, que reciben el servicio de Edenor y Edesur, permitirán mejorar el vínculo con el gobierno para verificar quienes pueden y deben acceder a algún tipo de ayuda con la tarifa eléctrica.

"El ENRE necesita actualizar la base de usuarios y hemos detectado 1,5 millones de casos en los que el suministro figuraban a nombre de personas fallecidas o con inconsistencias en sus datos personales", dijo Manin. "Cuando el gobierno piensa en políticas de ayuda, necesita saber realmente quién está usando el servicio", sostuvo.

"Hemos lanzado esta campaña para ir regularizando esta situación y se solicita que la persona que usa el servicios sea el titular del servicio y no el nominal del titular la propiedad", afirmó. "Para nosotros, el titular del suministro es quien usa el servicio y es importante tener una relación directa con el usuario, transparentar la base de las empresas y agilizar trámites", añadió la funcionaria.

Explicó que "la potestad de intimar al usuario es de la empresa si el usuario no es quien dice ser, a través de la boleta pidiendo que regularice. Si no lo hace en el plazo de hacerlo 10 días conforme lo dice el reglamento, existe la posibilidad de que el servicio se corte". No obstante, destacó que "vamos a tratar de evitar eso y que sea intempestivo, donde las empresa nos informe que no se hizo el cambio y nosotros ayudar a que se haga".

"El tramite se hace vía web para quien pueda hacerlo y si no fuera así, puede sacar un turno a la oficina del ENRE y se le asiste", indicó.

"Simplemente lo que pedimos con este reempadronamiento es una declaración de quién usa la electricidad en ese domicilio y no implica ningún otro tipo de compromiso que pueda perjudicar al usuario en otro sentido y eso es lo que hacemos en este formulario", expresó.