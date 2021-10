Las tarifas "no cambiarán" aseguró Darío Martínez

El secretario de Energía, Darío Martínez, reafirmó hoy que "no hay ninguna intención del Gobierno de modificar las tarifas" y aseguró que la segmentación (tarifaria) "se va a empezar a implementar a partir del año próximo" para hacer más eficiente la herramienta de subsidios en materia energética.



El funcionario neuquino se refirió al tema durante una conferencia de prensa que compartió con el ministro de Desarrollo productivo, Matías Kulfas; y el CEO de Aluar, Javier Madanes Quintanilla, en la que anunciaron un acuerdo para la provisión de energía a la compañía en el marco de un proceso de inversión y de desarrollo de la cadena industrial del aluminio.



"No hay ninguna intención del Gobierno de modificar tarifas. La decisión ha sido tomada en su momento, y ha sido un incremento de un digito", afirmó Martínez en referencia a los incrementos dispuestos por la actual gestión de un 6% para el gas y un 9% para la electricidad.



Para el funcionario de la cartera económica, el Gobierno nacional entiende que "la evolución de las tarifas siempre tiene que ir por debajo de los salarios para permitir que los trabajadores puedan consumir más bienes y servicios y reactivar la economía". Por ese motivo, Martínez, reafirmó que "no hay intención de modificar ningún esquema tarifario" en el sector energético.



El secretario también reiteró que "la segmentación (tarifaria) es una gran herramienta que está en proceso de desarrollo y que se va a empezar a implementar a partir del año que viene". De acuerdo con lo que dejó transcender el Gobierno, se trabaja en un esquema que permitiría tomar distintos parámetros sobre la capacidad de pago de los usuarios del costo total de la energía para implementar reducciones diferenciadas de los subsidios.



En ese sentido, Martínez señaló que la segmentación "es el inicio de un proceso que es de esperar que dure muchísimos años, es una decisión política de entender que el uso de subsidios debe ser siempre lo más eficiente posible y lo más inteligente posible".



Lo que se busca es que "sectores que no puedan hacer frente al costo de la energía puedan estar cubiertos por un esquema tarifario, como así también sectores que puedan hacer frente al costo total lo hagan".