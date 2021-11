Martínez apuesta al nuevo gasoducto para el invierno del 2023

El secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, sostuvo hoy que el objetivo del gobierno nacional es que la obra del nuevo gasoducto troncal para Vaca Muerta esté finalizada para inyectar gas en el invierno del 2023. De este modo, Argentina buscará esquivar el escenario mundial de precios elevados de gas natural licuado, una alternativa que impondría más presión a la escasez de dólares.

En diálogo con La Primera Mañana de AM550, Martínez además dijo que la ley de incentivos al sector hidrocarburífero, que ya fue enviada por el presidente Alberto Fernández al Congreso, sumará las modificaciones que surjan del debate. Consideró que las diferencias sobre el texto van a quedar saldadas "en una redacción que deje conforme a todo el mundo".

El gobierno nacional definió esta semana una reestructuración de fondos que implicará aportar 400 millones de dólares adicionales a los más de 180 millones que ya había asignado para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner.

A esas sumas se añadirá, dijo Martínez, la utilización de “los ingresos de la ley del aporte solidario, algo que va a ser ratificado por ley”, lo que supone “500 millones de dólares más”. “Con esto podemos comenzar el proceso de licitación de la primera etapa”, dijo el neuquino, al referirse al tendido entre Tratayén (Neuquén) y Salliqueló (Buenos Aires), que sumará 24 MMm3/d a las redes de gas.

“Ya con el tesoro y con lo que tenemos, se nos genera la posibilidad de avanzar antes de fin de año con la licitación”, adelantó el secretario. Dijo que para la administración nacional es importante concretar la convocatoria antes de finales de año porque “si no, no llegamos al invierno del 2023 con este gas argentino. Y es la fecha que me he puesto y hemos definido para poder estar inyectando ese gas”.

De acuerdo a la mirada del gobierno nacional, es una obra central para exportar también cuotas mayores de gas a Chile “y llegar a todo el país con gas argentino, con más trabajo argentino, en un círculo virtuoso que también implicará muchísimas mas regalías para la provincia de Neuquén”.

Al margen de la inyección de 24MMm3/d en la primera etapa, el objetivo es escalar hasta los 40MMm3/d como aporte para el todo el sistema durante el segundo tramo de la obra.

“Esta obra se pudo llevar adelante porque el presidente y la vice (Cristina Fernández) tomaron la decisión de lanzar el Plan Gas.Ar, que nos permitió frenar el declino de la producción y llegar a este esquema donde se topean los gasoductos actuales”, afirmó.

Camino a Brasil

Ante una pregunta, Martínez se refirió a una obra que tomó relevancia una vez más en los últimos días a partir del pronunciamiento del embajador argentino en Brasil Daniel Scioli, quien sostuvo que hacia el 2023 podría haber novedades sobre la llegada de gas de Vaca Muerta a esa potencia económica de la región.

“Si bien el gasoducto Néstor Kirchner está destinado a dejar de importar, también nos empieza a acercar a esta posibilidad de llegar a toda la región. Brasil es un mercado importantísimo, también Chile, Uruguay, también Paraguay, con cuyas autoridades hemos hablado. Nos da la posibilidad de empezar a diagramar un esquema para abastecer de gas a toda la región, pero el primer objetivo que tiene Argentina es abastecerse con gas argentino y dejar de importar gas en una primera etapa”, afirmó. “Y eso nos da la potencialidad de comenzar a analizar a los países vecinos, en Chile es más fácil, están los gasoductos; en el caso de Brasil, vamos a poder llegar a Uruguayana, y luego si hay una inversión de parte del gobierno brasileño en la traza que iría en suelo del país vecino, creo que podemos llegar a abastecer el gas que demanda Brasil”.

Ley de incentivos al sector petrolero

El secretario de Energía dijo, en paralelo, que luego de la seguidilla de elecciones, el Congreso podría abordar el tratamiento de la ley de incentivos a la industria hidrocarburífera. “Hemos pedido que convoquen a los gobernadores, a la industria, sindicatos y cámaras con las observaciones que hemos venido sumando”.

Se refirió a uno de los artículos del proyecto de ley cuestionado por Neuquén, que considera que implicaría un avance sobre potestades reservadas constitucionalmente para las provincias productoras.

“Lo del artículo 90, que se ha planteado, se va a readaptar al espíritu de la ley; de ninguna manera se intenta con esta ley atropellar o complicar las potestades de cada provincia; está muy claro quién es el titular de los recursos; va a quedar saldado en una redacción que conforme a todo el mundo. No es un artículo esencial o crítico de la ley, que busca incrementar la producción”, expresó.