Sapag: “¿Queremos una ley? Hagámosla bien”

El ex gobernador de Neuquén Jorge Sapag fijó su postura sobre el proyecto de ley de incentivos al sector hidrocarburífero que impulsa el gobierno nacional. Planteó públicamente que al menos uno de sus artículos implica un avance sobre potestades de las provincias productoras. Pidió un texto con más pragmatismo para atraer inversiones, y que se salga de una mirada que consideró signada por el temor a no sostener el autoabastecimiento, y señaló que si lo invitan está dispuesto a dar el debate en el Congreso de la Nación. “No vamos a lograr el bienestar general si fracasamos en un régimen de promoción”, dijo Sapag, uno de los precursores de los desarrollos no convencionales en Argentina."¿Queremos una ley? Hagámosla bien", afirmó.

En una entrevista con AM550, Sapag desvinculó sus opiniones del contexto electoral, en la recta final hacia los comicios nacionales del 14 de noviembre. “Me gustaría tener esta charla luego del 14 de noviembre. El tema ya está en el Senado. Yo no quiero electoralizarlo, ni politizarlo. Pero hay un claro avance de Nación, por caso en el artículo 90 del proyecto, que constituye a la secretaría de energía de la Nación en autoridad de aplicación en Gas Natural Licuado, en la producción y exportación, en las técnicas y en las inversiones. Eso es un claro avance: no solo la Constitución sino que también la Corte ha sido clara”, dijo el ex dos veces gobernador neuquino.

“No vamos a lograr bienestar general si fracasamos en un régimen de promoción. Argentina hace 40 años que no crece su producto bruto interno. Hay que ser pragmáticos”, propuso.

“A mí no me interesa ganarle una discusión a Darío Martínez (secretario de Energía de la Nación), Ariel Kogan (asesor de la Presidencia), y al presidente (Alberto Fernández). Lo que me interesa es que seamos pragmáticos”, dijo.

Y agrego: “La provincia de Neuquén está creciendo mes a mes, con resultados extraordinarios y la Nación se ahorra miles de millones de dólares con la política de Estado que es Vaca Muerta. Seamos pragmáticos. ¿Queremos una ley? Hagámosla bien. Demos beneficios que sirvan, que sean atractivos. No pongamos lo que a nosotros se nos ocurra, tenemos un decreto vigente el 929/13 que establece la libre disponibilidad del 20 por ciento de la producción de crudo y de las divisas, no de la producción incremental”. De este modo cuestionó que el proyecto fije una línea base de producción, y que solo se pueda exportar parte del crudo por sobre esa línea base, con un límite al acceso a los dólares que las productoras perciban por esas ventas al exterior.

Señaló que el texto parte de una “concepción del centralismo que parte del concepto de escasez. Estamos autoabastecidos de petróleo. Pero están con miedo a que falte gas y combustibles. Y yo lo entiendo a ese miedo. Pero una ley a 20 años no puede partir del miedo o desde el concepto de escasez” como premisa.

Ante una consulta acerca de si esta dispuesto a dar el debate en el Congreso, se mostró absolutamente a favor: “A mí si me invitan como ciudadano, encantado. Lo hice en el 2013. Expuse en la comisión de Energía. Lo hice y logramos el resultado. Salió un proyecto de ley, la 27007 (modificó la ley de Hidrocarburos), que es una ley que permitió el desarrollo no convencional en la República Argentina. Dimos un paso adelante. El decreto, 929/13 que firmo la ex presidenta, esta vigente y esta incluido en esa ley”.