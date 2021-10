“Chile tiene interés en comprar más gas argentino"

Ariel Kogan estuvo a cargo de la redacción de la ley de incentivos para el sector hidrocarburífero que llegó el mes pasado al Congreso de la Nación. Ex legislador provincial, que arribó al gobierno nacional junto con la designación del secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez, ahora reviste como asesor de la Presidencia en temas energéticos. En diálogo con Plus Energético, Kogan dio definiciones en torno al texto de la ley que fue objeto de cuestionamientos por el gobernador neuquino Omar Gutiérrez (MPN), también presidente de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi). “Es una ley que en rigor no suma rechazos en la provincia de Neuquén. De hecho tiene el consenso de los gremios, las pymes y otras empresas. Con todo, el gobierno nacional no tiene el más mínimo problema de incorporar cualquier aclaración aunque sea redundante”, dijo ante una consulta.

Kogan también habló de la crisis energética mundial que abre algunas puertas para el gas de Vaca Muerta, del horizonte chileno como una opción para exportaciones en firme, y del financiamiento para las obras de infraestructura que podrían habilitar el nuevo gasoducto troncal desde Tratayén, vital para seguir expandiendo el horizonte productivo de los bloques ubicados en cercanías de Añelo.

A continuación, los principales ejes que abordó y el video con la entrevista completa:

Ley de incentivos a la producción de hidrocarburos: “La ida es tener esta herramienta lo antes posible. Es una herramienta para multiplicar la producción y escalar saldos exportables. Ir por exportaciones de gas y petróleo muy por encima de las que tenemos hoy. Tiene forma de ley porque el presidente le quiso dar una impronta de previsibilidad y reglas claras y estabilidad en el tiempo. Por eso 20 años de vigencia”.

Las críticas del gobierno neuquino a la ley de incentivos al sector hidrocarburífero: “No hay reparos de la provincia de Neuquén. Los trabajadores petroleros, del sindicato de Petróleo y Gas Privado y los Jerárquicos lo respaldan públicamente. No solo sus referentes. Los afiliados en buena medida también. Lo mismo ocurre con las pymes y las empresas neuquinas. Masivamente dan un respaldo absoluto. Neuquén va a ser la provincia y los neuquinos los argentinos mas beneficiados con esta herramienta, porque lo que hace básicamente es poner a disposición de las productoras algunos beneficios en materia tributaria y arancelaria, cambiaria y tributaria, que generan mayores inversiones un ambiente genera para eso. Que es uno de los elementos básicos para poder garantizar un circulo virtuoso”.

La posición del gobernador Omar Gutiérrez: “Respecto de la posición del gobernador de ella provincia, la ley no tiene ni el más mínimo objetivo de cercenar ninguna potestad provincial. Ni mucho menos. Los recursos hidrocarburíferos son de las provincias. Esto esta definido en la Constitución Nacional, y la reforma del 94, ratificado por la famosa Ley corta que complementa la ley de Hidrocarburos; las provincias son poderes concedentes y tienen en sus manos el poder de policía, de aplicación de la Ley de Hidrocarburos, que no se toca; es una ley de fomento de inversiones. Pero he escuchado al gobernador, lo plantea más que todo como posiciones de oposición. El gobierno nacional no tiene el más mínimo problema de incorporar cualquier aclaración aunque sea sobre redundante en materia de garantizar las potestades provinciales. Es un tema menor, que tendrá todas las salvaguardas que plantea el gobernador de la provincia, me da la sensación que en una sobreactuación electoral, pero no es un elemento central de esta ley”.

El Plan Gas.Ar, la crisis energética mundial y el próximo escenario para el gas: “Estamos inmersos en una crisis energética internacional multicausal. Pero una de esas razones tiene que ver con la velocidad con la que los países centrales encararon los procesos de transición energética. En ese tránsito acelerado por la salida de la pandemia, las generadoras de electricidad se volcaron al gas, y eso genera una demanda no satisfecha por la oferta. Esto hizo estallar por el aire el precio del gas natural. Una crisis que es de todos los países del mundo. En el caso argentino, el Plan Gas.Ar fue una decisión sabia del presidente y la vicepresidenta, que fue tomada con precios muy deprimidos, generó efectivamente un marco a largo plazo. Generó la certeza de volúmenes que se van a adquirir y del precio, por ahora durante tres años. Con esa expectativa reaccionaron las inversiones y empezamos a escalar la producción. La decisión se tomó en noviembre del año pasado, en diciembre se adjudicaron los volúmenes de gas y en mayo salvando una serie de obstáculos las empresas inyectaron y se dio vuelta el declino de la producción. No sólo hemos detenido ese declino sino que estamos arriba 8% en agosto en la producción respecto de la del año pasado. ¿Nos blinda de la crisis mundial? Yo diría que no, pero nos defiende. El gas en el país sale en promedio 3,50 dólares con rentabilidad e inversiones, en el mundo el gas natural cuesta 6 dólares y el precio del GNL arriba de 30 (por millón de BTU) y los futuros para nuestro invierno están en el orden de los 17 dólares”.

Las exportaciones y el gas desde Neuquén: “Argentina ya exporta 6 MMm3 a Chile. La mayoría desde la Cuenca Neuquina. Estamos analizando la posibilidad de incrementar esas exportaciones en firme. El mercado chileno está planteando su interés en comprar más gas argentino. La única cuenca que tiene capacidad es la neuquina. Cuando tengamos el estudio concreto de con qué capacidad de consumo vamos a necesitar satisfacer este verano, un estudio cuyos resultados estarán muy pronto, articularemos con las empresas privadas y con Integración Energética Sociedad Anónima (IEASA), y con los compradores chilenos algunas operaciones adicionales”.