Argentina, saldo negativo de 133,3 millones de dólares

La Balanza comercial en el rubro hidrocarburos registró durante el mes de abril el mayor saldo negativo. Según el informe realizado por el ex subsecretario de Combustibles de la Nación, Alberto Fiandesio, durante abril la balanza cayó 133,3 millones de dólares, lo que significa un quebranto del 477.6%.

Es decir que, las importaciones totales de hidrocarburos ascendieron a 246,0 MMu$s y las exportaciones descendieron a 112,8 MMu$s, que en comparación con el mes anterior las exportaciones registraron un impacto negativo del 57% mientras que las importaciones se incrementaron el 7,2%

A su vez, se observa que entre los meses de mayo a septiembre de 2020 las importaciones se incrementaron producto de la compra de gas natural y GNL mientras que las exportaciones se mantuvieron en la banda de los 150 millones de dólares.

El informe considera llamativo al mes de abril de 2021 por la drástica caída que registraron las exportaciones de hidrocarburos. De un promedio mensual de 200 millones de dólares entre enero, febrero y marzo, el mes de abril apenas superó los 100 millones de dólares.

De acuerdo con el detalle mensual, en abril no se registraron exportaciones desde la Cuenca del Golfo San Jorge, lo que generó una disminución de 75,2 millones de dólares.

Al parecer, se conjugaron dos situaciones que originaron este escenario. El primero fue la disponibilidad de buques petroleros para transportar el crudo Escalante a los mercados internacionales y el segundo, la necesidad de compensar el mercado interno.

Otra caída importante se observa en las exportaciones de gas natural. En abril de 2020 se exportó por 27 millones de dólares y en abril de este año solo se llegó a exportar 993 mil dólares.

Lo que se observa es que abril de 2021 marca la tendencia. Las importaciones de gas por gasoducto treparon a U$S 86.963.268 y las de gas natural licuado a U$S 14.083.907, lo que arroja un total de U$S 101.047.175 que el país abonó solo para el suministro de gas en el cuarto mes del año

Los técnicos estiman que en los próximos meses las exportaciones de crudo Escalante se realizarán con normalidad contribuyendo de esta forma a nivelar con la balanza comercial, que durante el período invernal se verá impactada por la importación de gas natural.