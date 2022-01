Neuquén superó los 244.000 barriles con Vaca Muerta como motor

La producción de petróleo en la provincia del Neuquén tuvo un incremento del 29,67% en el 2021 con respecto al año anterior. A partir del despegue de la producción no convencional, el crudo de los bloques ubicados en cercanías de Añelo dejaron una nueva mejor marca para los últimos 17 años: de acuerdo a los datos del ministerio de Energía y Recursos Naturales de la provincia, en diciembre pasado la producción fue de 244.586 barriles diarios en promedio.

La producción de crudo saltó casi un 50% (49,18) si se compara el desempeño de diciembre pasado con idéntico mes del 2020 y del 3,27% en comparación con noviembre de 2021. La producción acumulada de 2021 fue de 71 millones de barriles de petróleo, superando en casi un 30% la del 2020, que fue de 57 millones de barriles.

El incremento de diciembre se explica principalmente por el aumento de producción en las áreas Loma Campana, Lindero Atravesado, Cruz de Lorena, Aguada del Chañar y Bajo del Choique, según los datos del ministerio neuquino que se conocieron hoy.

Los datos siguen plasmado una suba en el segmento del petróleo, en un año signado por la recuperación de la demanda interna, con más consumo de combustibles, y con la veta exportadora tallando entre operadoras que logran enviar uno de cada 10 barriles al exterior.

El envión fue tan contundente que puso en jaque el principal oleoducto, el administrado por Oleoductos del Valle, Oldeval, que se apresura a invertir unos 50 millones de dólares para garantizar una suba de 50 mil barriles adicionales (hoy transporta unos 217 mil) hacia mediados del próximo año.

La cifra supone una cota superior a la que incluso había planteado el gobierno neuquino meses atrás, cuando el crecimiento de la producción se abría paso entre los escollos de la pandemia y las dudas que todavía sigue planteando una golpeada economía a la espera de una resolución de su frente externo, en medio de las negociaciones del gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“Yo dije a mediados del año pasado que íbamos a superar los 235.000 barriles por día y alguno no me creyó. Me quedé corto, porque superamos esa cifra. Lo soñamos, nos comprometimos y lo estamos cumpliendo. Vamos a pagar todos los costos para seguir concretando el potencial que tiene Vaca Muerta”, dijo el gobernador Omar Gutiérrez sobre los números.

Consideró que el salto en la producción fue “fruto de la previsibilidad, de la certeza y de los acuerdos entre los sectores de la actividad”.

El mandatario destacó que “esta producción récord de petróleo no hace otra cosa que certificar la calidad geológica de Vaca Muerta” y anticipó: “no nos podemos quedar acá, hay que seguir profundizando la actividad y encarar rápidamente la ampliación y construcción de nuevos oleoductos y gasoductos que nos permitan transportar esta producción y ponerla al servicio de otras regiones del país y también para la exportación.

El caso del gas

En la misma línea que la producción petrolera, la de gas también tuvo un salto importante en el 2021. Los datos de diciembre indican que se totalizaron unos 78,99 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d), lo que representa un incremento del 30,47% comparado con diciembre del 2020.

La suba intermensual fue del 2,09%. Si se toma todo el gas producido en el último año y se lo compara con la producción del 2020, se constata una suba del 6,85%: el acumulado de 2021 fue de 26.330 MMm3/d frente a 24.650 MMm3/d del 2020.

En los datos tallan fuertemente los nuevos bloques que revirtieron un preocupante proceso de declino para los campos de gas del país, de la mano del Plan Gas.Ar, un precio estímulo a la producción que implica un aporte del Estado por sobre el valor del mercado pare evitar el mal mayor de crecientes importaciones, sobre todo en los momentos de mayor consumo.

De la mano de este plan estímulo, Argentina estará garantizando unos 11MMm3/d hasta abril próximo, en buena medida gracias al desempeño de los bloques neuquinos

El aumento en la producción de gas durante diciembre se debe al incremento registrado en las áreas Loma de la Lata-Sierra Barrosa, San Roque, Aguada De Castro, y Aguada Pichana Este.