"No pasó nada grave, solo se prendió fuego" dijo el dueño del bar

El pasado viernes por la noche, Lucía Costa Osores sufrió quemaduras en el 40 por ciento del cuerpo luego de que explotara un centro de mesa en un bar de San Miguel, y falleció. Además, ocho personas resultaron heridas.

Sin embargo, en las últimas horas, se conoció un audio de Whatsapp que el dueño del local le mandó a sus allegados, y en el que minimizó la situación y culpó a los jóvenes.

Esto decía el propietario del lugar:

VIDEO 2: LA INSÓLITA EXPLICACIÓN DEL DUEÑO DEL BAR DE SAN MIGUEL

En un audio que se filtró, el titular del local minimiza la situación y culpa a los jóvenes de haber estado jugando con el alcohol. pic.twitter.com/xzKGqKqbxm — MinutoRioja (@MinutoRiojaLR) October 12, 2020

"Les cuento a todos por acá porque me están llenado de mensajes y la verdad es que no puedo contestar mucho. No pasó nada. O sea, si pasó, pero nada tan grave. Un grupo de chicos empezó a joder con los rociadores de alcohol y jodiendo se prendió fuego uno, se prendió fuego la chica y empezó a los gritos. Pero no pasó nada más que eso. Se quemó la camarera que la quiso apagar y una clienta, pero el negocio no se prendió fuego, ni nada de eso. Así que les agradezco a todos la preocupación pero nada más que eso: un garrón”.

Para la familia, a Lucía la dejaron morir, ya que se preocuparon por apagar el fuego y no por atenderla a ella. La causa está caratulada como “Homicidio culposo y lesiones culposas”.