Le robó el auto a su abuelo, chocó y fue condenado

Desde que nació, su abuelo le enseñó a amar ese Fiat 125 que más que un auto era "el" auto. Hasta que un día se hizo grande y decidió sacarlo sin permiso para probarlo junto con amigos, y así fue como chocó en pleno centro de Cipolletti. No solo arruinó el vehículo que había estado 18 años guardado en el garaje, sino que también le produjo importantes daños a un Chevrolet Corsa que estaba estacionado.

El auto estaba guardado y no había sido usado en los últimos 18 años. Sólo su abuelo lo ponía en marcha para que no se arruine, pero no circulaba por las calles como en su época de gloria. Por tal motivo, no tenía cobertura de seguro contra terceros, obligatorio por ley.

Según la declaración del propietario del Fiat 125, una noche de verano, mientras dormía, su nieto mayor decidió junto con dos amigos, sacarlo sin permiso. La falta de experiencia al volante y una rotura importante en a suspensión delantera habría provocado que el joven perdiera el control y se estrellara contra el auto estacionado en las inmediaciones de Roca y Belgrano.

De acuerdo al testimonio del abuelo, que luego se comprobó con la pericia mecánica, el coche sufrió un desperfecto mecánico. El larguero delantero izquierdo se rompió produjo el desprendimiento del cajo, buje, chaveta y arandela, que provocó que la rueda de ese lado quede sin poder ser controlada por el volante.

El propietario del vehículo, ya era viudo y murió durante el proceso civil, iniciado por el dueño del Corsa, que pretendía cubrir los gastos generados por el choque. Finalmente en se resolvió que debían indemnizar a la víctima del siniestro, la sentencia fijó el monto de 149.780 pesos más los intereses y los gastos del juicio. Los condenados a pagar son los herederos del dueño del vehículo y el joven que manejaba.