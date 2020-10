Por qué el petrolero quiso matar al médico de Campo Grande

En el video, los investigadores notaron que antes de recibir los disparos, Vega le avisa a la enfermera del peligro, y con el dedo le indica que no descienda de la ambulancia.

Uno de los disparos dio en la cara, pero al ser un revólver de bajo calibre, el proyectil no pudo perforar el hueso de la mandíbula.

Con la detención de un petrolero de 29 años, como acusado de los tres disparos que recibió el médico del hospital de Campo Grande, el caso no está resuelto para los investigadores. Después de varias diligencias, sólo hay un detenido, el arma no pudo ser encontrada y también se busca a un cómplice que podría haber actuado de campana. Pero además, hay varias dudas a resolver, porque los investigadores desconocen aún el móvil pero además, las imágenes difundidas hacen sospechar que el médico advierte el ataque y quiere prevenir a su compañera, una enfermera, para que no descienda de la ambulancia. Se busca determinar si lo conocía al atacante, si era familiar un paciente Covid que atendió el fin de semana o si había recibido amenazas.

En los apuntes de los investigadores, en la columna de las certezas está anotado que el autor del ataque a quemarropa fue directamente a buscar al médico y que lo estuvo esperando. El petrolero sabía que Jaime Alejandro Vega Aibar no estaba dentro del hospital y que llegaba en la ambulancia luego de trasladar un paciente al Sanatorio Juan XXIII de Roca, lo que demanda no menos de 3 horas entre ir y volver. También está confirmado que el detenido no tiró al bulto, sino que la intención era matarlo, porque buscó darle en la cabeza: un tiro dio en la mandíbula, otro en el brazo y otro en la espalda, cuando el médico reaccionó y volteó.

Ahora, el móvil no está del todo claro, por eso el fiscal Martín Pezzetta no solicitó que se realice la audiencia de formulación de cargos de manera urgente, sino que se va a tomar el tiempo necesario para tener más claro qué fue lo que pasó. La hipótesis de una venganza por un familiar del petrolero que falleció el fin de semana por Covid, aún sigue firme. Pero hay detalles que los investigadores percibieron en la reacción del médico a la hora de llegar en la ambulancia.

Una persona con acceso a la investigación confió que hay detalles que les hacen presumir que Vera conocía a su agresor y que alcanzó a ver que estaba en el ingreso de las ambulancias esperándolo. ¿Qué pasó entre ambos? Los testimonios recogidos en el lugar coinciden en una amenaza de los familiares de la persona fallecida hacia el médico riojano por no salvarle la vida.

Uno de los detalles estudiados por los investigadores es la intención que tuvo el médico de entrar y cerrar la puerta de la guardia de uso exclusivo del personal, que hasta ese momento estaba abierta. En el video se advierte que Vera agarra con su mano izquierda la barra antipánico y con la mano derecha le hace señas a la enfermera que aún estaba dentro de la ambulancia. Precisamente, con el dedo índice señala hacia la cola de la ambulancia, desde donde, apenas unos segundos después, aparece en escena el atacante ya con el revólver en la mano y dispara.

Mirá el video, paso a paso:

Otra cuestión que no les queda claro a los policías que colaboran con la Justicia, es cómo sabía el atacante que el médico llegaba en esa ambulancia. Puede ser que minutos antes, él o un cómplice se haya presentado como cualquier paciente y al preguntar por Vega, le hayan informado que no estaba dentro del hospital y que llegaría en la ambulancia.

Además de estos detalles, el representante del Ministerio Público pretende tomarle declaración a la víctima apenas sea habilitado por los profesionales que lo atienden en el sector de cirugía del hospital de Cipolletti. Si bien la vida del médico no está en riesgo, se espera una evolución para que pueda aportar más datos. Fuentes hospitalarias confirmaron que hoy le podrían dar el alta.

Según su ficha personal, Vega es oriundo de La Rioja y vive sólo en Campo Grande ya que sus hijos están viviendo en la provincia de origen y en Catamarca. Su amigo y colega Fabián Torres, también riojano y compañero en el hospital de Campo Grande, recibió una llamada de Jaime, mientras iba en la ambulancia lo llamó y le dijo que se haga cargo de la guardia porque lo habían herido.