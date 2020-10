Entró a la casa de su ex y le pegó salvajemente

No importó la orden de restricción de acercamiento en su contra, sólo tenía en su cabeza volver a atacar a su ex, quien ya lo había denunciado en varias oportunidades. Y así fue, quizás amparado por la oscuridad de la noche o al saber que la mujer no tenía custodia policial, es que ingresó por la fuerza a la vivienda y atacó con piñas en la cara a la joven con la que había tenido un vínculo amoroso

El hecho sucedió durante la madrugada del domingo en Huergo, y la comunidad se sumó al pedido de Justicia realizado vía redes sociales. Todo comenzó cerca de las 4.30 de la mañana. O en realidad mucho antes, cuando apareció la violencia en la pareja. Cansada del maltrato y los golpes, la joven decidió separarse y luego como e hostigamiento continuaba, decidió denunciarlo, por lo que la Justicia ordenó una restricción de acercamiento.

Pero evidentemente las órdenes no son del todo eficaces. El domingo, el joven entró por la fuera al departamento y rápidamente abordó a su ex pareja. Con un golpe certero en la cara logró inmovilizarla y luego continuó una descarga de piñas. Una amiga que también estaba en la vivienda, intentó interceder para que finalice de finalizar con la golpiza, sin embargo también sufrió el ataque del hombre.

En medio de esta situación, la joven logró escapar, se subió a un Volkswagen Gol Country y pudo llegar a la casa de sus padres. Sin embargo, a los pocos minutos, su atacante ingresó al patio de la casa de sus ex suegros y volvió a golpearla, incluso, cuando salió el papá de la chica, comenzó a arrojarle piedras al vehículo, al que le rompió la luneta trasera.

Cuando llegó la Policía, el agresor ya había escapado y luego de hacer la denuncia la fiscalía tomó intervención al ordenar la captura urgente de la ex pareja de la víctima. Sin embargo, recién pudo ser apresado después de las 19.

La joven debió ser trasladada al hospital donde le brindaron atención médica, al tiempo que también certificaron el tipo de heridas sufridas. Algo fundamental en este tipo de delitos para que la denuncia avance.

Presos del miedo, la familia de la joven no se expresó, pero si lo hizo la de su amiga, quienes en redes sociales exigieron Justicia: "No es la primera vez que esto pasa, pero ya no puede volver a pasar. Ya tenía una 30/40 que nunca respetó, la hostiga, la amenaza constantemente por mensajes y llamadas. La mujer tiene mucho miedo a represalias, a que vuelva a golpearla. Me preguntó: ¿Qué hay que esperar? ¿Qué la mate? Pido justicia”, insistió la mamá de la amiga, quien también fue golpeada por el hombre.