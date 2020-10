Golpeó y arrastró a una chica para robarle en pleno centro

Una chica de 24 fue agredida violentamente por un ladrón que intentó robarle la bicicleta, a la vista de todos en plena luz del día en el centro neuquino. El hombre, ante los gritos de la joven y la aparición de vecinos, se escapó sin poder arrebatarle nada.

El episodio tuvo lugar este viernes cerca de las 19:30 en el bajo de la ciudad, a metros del monumento a los Caídos en Malvinas. La joven, identificada como María Belén Calvo, salía de trabajar en un local sin imaginar que a esa hora y en un lugar tan concurrido iba a ser atacada por un delincuente. En el programa "Afilados" por AM550 La primera y 24/7 Canal de Noticias, relató: "Venía con la bici, en un momento me gritan 'dame' y me encajan una trompada. Al caer me golpeo la pierna y empiezo a gritar muy fuerte. Ahí empezó a pegarme patadas en el piso".

Al notar que el sujeto no portaba ningún tipo de arma encima, la chica decidió no soltar el rodado que tanto le costó. "En ese momento de forcejeo y gritos, salió un vecino que alcanzó a empujarlo. El ladrón tiró la cartera que me había sacado y salió corriendo", agregó.

Momentos después, y aún viviendo el momento de angustia, llegó la policía para ayudar a tranquilizar a la joven, que logró quedarse con todas su pertenencias pero también sufrió numerosos raspones en la espalda, brazos y pierna, y un hematoma gigante en el muslo.

Sin imaginar que viviría algo similar a esa hora y en ese lugar la chica preocupada finalizó: “no me cansó de ver en redes robos de bicicletas”.

El "boom" de las bicicletas llegó a Neuquén y ahora quiere volverse una moda también, el robo de las mismas.