“Yo bajé a comprar el pan y ahora no la tengo más conmigo”, dijo la madre de Lola Jazmín Montero, la beba de cinco meses asesinada este jueves de un balazo en la cabeza en la localidad bonaerense de Dock Sud. Además, denunció públicamente que desde hacía tres noches se escuchaban disparos en las torres del monoblock: "Por más que hayan detenido tres personas a mi hija nadie me la va a devolver más".



“Estaba comprando el pan y mi hija pega un grito, se da vuelta y tenía el disparo en la cabeza”, sostuvo Carolina en la mañana de este viernes a medios locales Carolina.



“Yo bajé a comprar el pan y ahora no la tengo más conmigo. Había cumplido cinco meses. A mí nadie me la va a devolver, aunque hayan agarrado a los hijos de puta esos”, dijo la mujer rompiendo en llanto y agregó que “es normal que estén a los tiros, van, hacen quilombo y se meten a la torre”,



La mujer culpó y responsabilizó por la muerte de su pequeña a Mariano César Dacosta, alias “Marianito”, el tercer detenido por el caso, quien es el hijo de la dueña de la verdulería ubicada frente al almacén donde ella ayer estaba comprando pan cuando mataron a su beba: “Fue por culpa de Mariano, él salió y a él le dispararon, hace rato que lo andaban buscando”.

Los vecinos frente a la policía tras el crimen de una beba de 5 meses en Dock Sud.



También habló, José Alberto Montero, papá de Lola: “Es algo que no se puede explicar. Son un par de pelotudos que se cagan a tiros porque tiene ganas y lamentablemente no se lastiman ellos y terminaron lastimando a una criatura. Desgraciadamente a nuestra hija no nos la va a devolver nadie. No sé cómo nos vamos a recuperar. Somos gente de trabajo, gente buena, luchamos día a día, nos toca vivir esto que siempre lo veíamos por la tele. Hay que acabar con todo esto”.



José se subió a un patrullero para llevarla a la beba al hospital y pese a que durante el viaje le hicieron tareas de reanimación su hija llegó con vida sin embargo "mi pequeña no aguantó más y tuvo tres paros cardíacos, hasta que se fue".

El ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, se trasladó hasta el lugar y en diálogo con los medios de comunicación que se encontraban allí, aseguró que: "Tuvimos la dificultad de sacarlos porque la gente los quería linchar con piedrazos, tuvimos una tarea bastante agitada". Además aseguró que este viernes regresará para entrevistarse con los vecinos en busca de una solución por la inseguridad en la zona, según adelantó.