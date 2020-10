Seguirá preso acusado del crimen de Luciano en Cutral Co

Un tribunal de Impugnación ratificó la prisión preventiva para Diego Andrés “Neneo” San Martín, acusado de ser el homicida del nene de 11 años de Cutral Co, Luciano Fuente, el año pasado.

Familiares y allegados al niño habían montado una protesta en la ruta 22 para reclamar, previo a la audiencia de este viernes, que San Martín no sea beneficiado con prisión domiciliaria.

El fiscal Maximiliano Breide Obeid pidió al tribunal que se rechace la pretensión del defensor de San Martín, único acusado en el asesinato ocurrido el 7 de octubre de 2019.

Durante una audiencia realizada hoy, la defensa del acusado presentó un recurso de impugnación en contra de la continuidad de la prisión preventiva. Sin embargo, el fiscal Breide Obeid pidió al Tribunal de Impugnación que declarara inadmisible el recurso, ya que no se habían respetado el plazo de cinco días corridos que rige para estos casos: la audiencia en la que se confirmó la prisión preventiva se desarrolló el día 9 de octubre y el recurso fue presentado el 19 del mismo mes.

Tras un breve cuarto intermedio, el Tribunal integrado por Liliana Deiub, Florencia Martini y Richard Trincheri resolvió por unanimidad hacer lugar al pedido fiscal jefe y declaró inadmisible, por extemporánea, la impugnación presentada por la defensa del acusado.

En una audiencia previa se había resuelto, también a partir de un pedido del fiscal jefe, que continuara detenido cautelarmente más allá del año previsto el Código Procesal Penal para quienes no tienen una condena firme. Fue a partir de la aplicación de la Ley 3234, que impulsó el fiscal general José Gerez y que estableció la extensión excepcional de esta medida cautelar por un plazo de hasta nueve meses en aquellos casos “en que los juicios no se hayan realizado, o no se puedan realizar, por encontrarse suspendida la realización de audiencias de juicio, debido a la emergencia sanitaria dispuesta a causa de la pandemia del COVID-19”.

Luciano Fuente se encontraba jugando en la puerta de su casa cuando el 7 de octubre del año pasado fue alcanzado por una bala perdida, de un tiroteo entre bandas.

Fue en el barrio Peñi Trapún de Cutral Co. Es el mismo barrio donde asesinaron el 1º de enero al policía Luis Nahuelcar, luego de intervenir por una pelea entre familias antagónicas.