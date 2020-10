Pidió a sus jefes que le paguen y lo molieron a palos

Un joven albañil denunció este martes que fue víctima de una feroz paliza cuando fue a reclamarles a sus jefes de la obra que necesitaba cobrar su salario. Fue encontrado por una mujer, ensangrentado y tirado en calle Casimiro Gómez en las primeras horas de esta madrugada. Tras ser atendido en el hospital Heller, radicó la denuncia en la comisaría 16 del barrio San Lorenzo.

Carmen Cruces, madre del albañil de 23 años llamado Daniel Sánchez, explicó a mejorinformado.com que el lunes a las ocho de la mañana su hijo concurrió a la obra en la que trabaja. “Como su pareja está en los últimos meses de embarazo habló con sus jefes y les dijo que necesitaba cobrar”, señaló la mujer.

Habitualmente Sánchez regresaba a su casilla en la toma 7 de Mayo a las seis o seis y cuarto de la tarde. Pero “eran las ocho, ocho y media y no volvía; le mande mensajes y no me los contestaba; le mandé mensajes a los celulares de sus jefes, se ve que los veían, hasta que apagaron los teléfonos”, dijo.

La mujer e comunicó con la guardia de la comisaría 16 del barrio San Lorenzo desde donde le informaron que no se encontraba detenido en ninguna dependencia policial y que harían una recorrida por los hospitales.

“A las dos de la madrugada llegó a casa todo desfigurado. Me contó que lo patotearon sus jefes, y que después de una discusión porque reclamaba cobrar lo subieron a un auto blanco y se lo llevaron de la obra. Lo golpearon brutalmente y me lo dejaron tirado en la Casimiro Gómez como si fuera un perro”, contó angustiada la mujer a este medio.

Señaló que una mujer lo encontró ensangrentado y tirado y en un taxi lo llevó hasta el hospital Heller donde fue atendido por las heridas cortantes que presentaba.

Esta mañana concurrió acompañado por su madre y su pareja a la comisaría 16 para radicar la denuncia correspondiente.