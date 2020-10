Apuñalada, persiguió al ladrón...y era su vecino

En la localidad bonaerense de Lomas del Mirador, un violento robo terminó con un triste descubrimiento. Camila, una joven de 20 años, se encontraba en la puerta de su casa cuando un ladrón la amenazó con un cuchillo para robarle el celular. Se produjo un forcejeo que terminó con la víctima herida en la pierna, y el joven escapando con el móvil. Sin embargo, ante la impotencia del hecho, la muchacha salió corriendo detrás del delincuente.

“Lo quería agarrar y lo quería encontrar porque si no hacía justicia yo, nadie lo iba a poder hacer. Me pasó a mí que me puedo defender, pero a una persona mayor, si le pasa, la mata” dijo a los medios Camila, quien además contó que desde chica practica artes marciales.

El violento asalto fue captado por las cámaras de seguridad de la zona:

Las imágenes muestran a la joven tropezar al menos una vez mientras corría al delincuente, para volver a levantarse y luego seguir. Lo que ella no sabía, es que él no iba tan lejos. Era su vecino, y aunque nunca lo había visto antes, vivía a la vuelta de su propia casa.

Camila encontró la vivienda en la que había ingresado el ladrón y pateó la puerta: Allí encontró a una mujer llorando, que no sabe si es la abuela o la madre del hombre. “Me decía que no lo haga más, que no le patee más la puerta, que eran personas enfermas y me iban a devolver todo lo que él me robo. A esa persona ya no la vi porque estaba escondida”.

La joven contó que finalmente le devolvieron el teléfono aunque “lleno de sangre y todo roto”. Sin embargo realizó la denuncia y se enteró de que el suyo no había sido el primer intento de robo cometido por este hombre que, al parecer, solía atacar todos los días alrededor de las 6 de la tarde y elegía siempre a mujeres jóvenes como víctimas. Según informaron fuentes policiales, el atacante habría sido internado en un neuropsiquiátrico por orden de la Justicia.