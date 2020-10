Un helicóptero policial en Paraguay detonó otra polémica

En el marco de un allanamiento realizado contra un grupo de delincuentes ligado al narcotráfico en Paraguay, encontraron un helicóptero con logo e identificaciones del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, junto a otras aeronaves. El hallazgo se produjo en un aeródromo de Areguá del vecino país.

Los agentes de la Policía Nacional Paraguaya allanaron este jueves dependencias del aeródromo Arrayán, ubicado a unos 20 kilómetros de Asunción, y allí hallaron ocho aeronaves, varias de ellas con matrícula argentina, y entre ellas había un helicóptero con el ploteo y los colores del Ministerio de Seguridad bonaerense.

El helicóptero hallado, con los colores y el logo del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires.

Al conocerse la noticia, el ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni se refirió al tema, y dijo que "ese helicóptero tiene un ploteado como si fuera de la Provincia, pero no pertenece a la flota de la provincia de Buenos Aires, en absoluto". Agregó que "por la foto que vi es un Robinson y me da la sensación que es un helicóptero que alquilaba la exgobernadora Vidal para utilizarlo en la playa del operativo Sol, pero no es ni fue propiedad de la provincia de Buenos Aires", señaló el titular de Seguridad de la gestión de Axel Kicillof.

Por su parte, ex funcionarios de Seguridad del gobierno de Vidal, área que estaba a cargo del actual diputado Cristian Ritondo aclararon que "esos helicópteros se alquilaban a una empresa para reforzar el patrullaje costero en el Operativo Sol ,siempre usados por pilotos de la policía de PBA, pero cuando se devuelven es la empresa propietaria la que tiene que encargarse de sacar el ploteo".

En el hangar hallaron ocho aeronaves, varias de ellas con matrícula argentina.

"El destino de la aeronave es responsabilidad de esa empresa", destacaron, en sintonía con lo que había manifestado Berni. En Paraguay el fiscal Pecci expresó en declaraciones al canal NPY que el operativo fue realizado tras una investigación a un grupo de criminales vinculados al tráfico de drogas por vía aérea.