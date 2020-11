Caso Cielo: revelan acoso un mes antes del femicidio

Una amiga de Laura “Cielo” López reveló que un mes antes de ser asesinada, la joven de Plottier recibió innumerables mensajes con sugerencias de carácter sexual por parte del imputado en el femicidio, Alfredo Emilio Escobar. Se le mostró un video de cámaras de seguridad y no dudó en afirmar que “los que se ven son Cielo y Escobar”. Eran las imágenes de las cuatro de la madrugada del 13 de septiembre, y ambos iban en dirección a la vivienda del imputado.

Florencia Karow se definió como “mejor amiga” de la víctima, y admitió conocer a Escobar desde hace varios años, por haber concurrido a “fiestas” que organizaba en su casa de Manuel Estrada 60, que incluían “mucho alcohol y mucha droga”. “Se practicaba sexo enfrente de todos”, señaló.

La joven describió el domicilio de Escobar y afirmó que Cielo “nunca fue”.

Karow comentó que aproximadamente un mes antes de ser asesinada, le prestó su teléfono a Cielo, por lo que pudo descubrir una importante cantidad de mensajes con insinuaciones sexuales. “Le mandaba mensajes a cualquier hora del día, la invitaba a tomar cervezas, le decía hola linda, ¿Cómo estás?; si me traes puchos te sabré compensar; tengo bolsitas para revolear, o caramelos; si te interesa te va a ir bien, y cosas por el estilo”. “Ella nunca se los respondió”, dijo.

Esos mensajes “se los mandó más o menos un mes antes de lo que pasó”, reveló.

“Como yo sabía lo que él era, no lo quería para ella, y por eso le preguntaba si estaba saliendo con Alfredo y me decía que no, que ni loca”, afirmó.

Finalmente le fue mostrada las imágenes de dos cámaras de seguridad, correspondientes al 13 de septiembre alrededor de las cuatro de la madrugada.

-¿Reconoce a las dos personas que se ven en la imagen?, le preguntó el fiscal Juan García.

-Sí, respondió sin dudar. Por el saquito es Cielo y por la forma de caminar es Escobar, cerró la declaración.