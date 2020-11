Cielo López: la "cita" del imputado y el amigo de la víctima

En esta primera jornada del juicio, prestaron declaración testimonial personas que estuvieron hasta minutos antes del femicidio, con el acusado y con la víctima, por separado.

Una mujer que optó por reservar su identidad y pidió además no tener enfrente a Alfredo Escobar –que fue llevado a otro lugar del recinto-, relató que estuvo hasta minutos después de las dos de la madrugada en una cita con Escobar, en el patinódromo de Plottier, la que quedó trunca cuando él la invitó a su casa para “mantener relaciones sexuales” y ella le dijo que no.

La relación de Escobar con la mujer nació en Facebook, meses antes del femicidio. “Me mandó una solicitud de amistad y la acepté; me mandaba mensajes preguntándome si vivía sola, o cómo estaba. Luego le di mi número de teléfono y las comunicaciones eran por whatsApp”, agregó. Hubo algunos intentos fallidos de encuentros en los que él se ofrecía a buscarla por su casa en la “chata de mi viejo”. Hasta que ocurrió la primera cita.

El jueves a las once de la noche “lo pasé a buscar por su casa; compramos unas cervezas y nos fuimos a dar una vuelta. Se nos terminaron esas cervezas y fuimos a lo del Pelado a comprar más, y nos fuimos hacia el patinódromo”, recordó. En ese lugar, Escobar le pidió ir a su casa “para mantener relaciones sexuales; le dije que no, porque a la mañana tenía que ir a trabajar, y quedamos en que otro día podía darse”.

Ella lo dejó cerca de su casa, en Manuel Estrada al 60, y se fue a la suya. Eran las dos y cuarto de la madrugada. “Me siguió mandando mensajes invitándome a su casa; se los respondí al otro día, pero no tuve respuesta. Cuando me volvió a contactar estaba muy cortado, distinto, y yo ya estaba trabajando”, señaló.

“Cuando me enteré lo que había pasado, me cayó un balde de agua fría; entre en un shock muy grande. No sabía a quién contarle y decidí ir a la Iglesia. Estuve una semana con todo eso guardado sin saber qué hacer hasta que en la Iglesia me recomendaron que vaya a la fiscalía. Pensar que lo tuve sentado al lado mío; me cuestioné por qué no lo retuve más conmigo. Lo que hizo fue atroz”, dijo por último.

El amigo panadero

Diego Garrido es un panadero de 28 años. Había conocido a Laura “Cielo” López en un gimnasio tres meses antes de ser asesinada y se consideraban “amigos”.

Desde el jueves a las once de la noche y hasta el viernes a las tres de la madrugada, ambos estuvieron en la casa de Cielo compartiendo unos mates. “Me dijo que estaba cansada, que se quería acostar y me fui. Cuando llegué a mi casa le avisé y me respondió con un ok, a las tres y media”.

Al día siguiente, cuando ya había preocupación por su desaparición, “la hermana me llamó y me preguntó si la había visto”.

“El domingo me enteré que habían encontrado un cuerpo; no me imaginaba que podía ser de ella, pero a las 19 ya en Facebook estaban confirmando que se trataba de Cielo”, dijo.