Habló Matías Lozano: “Yo no estaba con Escobar esa noche”

En la última audiencia del juicio por el femicidio de Cielo López, la adolescente de Plottier, el único acusado, Alfredo Escobar, decidió por primera vez hablar y contar su versión de los hechos. Acusó a su amigo -así lo llamó- Matías Lozano, con quien dijo estuvo consumiendo cocaína en el taller donde se consumó el brutal crimen de la adolescente. Se desligó del femicidio y se colocó en el rol de encubridor. “Yo no estuve esa noche con él, estaba con mi esposa y con mi hija. Estoy 100 por ciento investigado, no estuve con él y no erámos amigos, lo conocía porque Escobar tenía taller mecánico a dos cuadras de mi casa”, confió Matías Lozano, acompañado por su padre Daniel.

Matías no estuvo hasta ahora vinculado a la causa, aunque curiosamente, fue junto con su padre citado por la defensa de Alfredo Escobar, para ser presentados como testigos en el juicio. “A último momento nos dijo que no nos llamaban y nunca nos atendió el teléfono el abogado”, intervino Daniel.

Según el testimonio de Escobar, la fatídica madrugada del 14 de setiembre, los hechos se desencadenaron de la siguiente manera:

Alfredo Escobar, el único imputado en el caso Cielo López.

"Me despido de Matías y me llega un mensaje por messenger de Cielo. Mantenemos una conversación, le mandé unas fotos de la cocaína que estaba tomando y le pregunté si quería venir; Matías estaba re duro, como se dice, entonces me fui caminando a buscarla a la casa. Vinimos a mi casa, tomamos un vino y tuvimos relaciones sexuales en mi pieza, y seguí tomando cocaína. Matías se fue con ella y escuché gritos. Me levanté y fui a ver y ahí me dijo me la mandé. Le dije que se manejara y que me sacara eso de ahí, que no se enteraran mis padres que estaban durmiendo", expresó este mediodía ante el jurado popular y el tribunal. El único cargo que aceptó es el haber ocultado pruebas, pero se desligó del abuso sexual, y del homicidio, tal como anticipó la defensa a Mejorinformado, en la edición de hoy.

Conocida esta acusación, Matías Lozano dialogó con este diario:

Periodista: ¿Por qué la acusación de Escobar? ¿Eran amigos?

Matías Lozano: No, nunca fuimos amigos, nunca estuve en su casa, nos conocíamos porque vivía a dos cuadras de mi casa. Esa noche yo estaba con mi esposa y mi hija.

P: ¿Y a qué atribuís esta acusación?

M.L: Calculo que hace esto porque cuando fue el crimen nos prendieron fuego la carnicería que teníamos con mi familia, se debe haber enterado por los padres o los abogados, no se. No le queda nada y quiso jugar la última carta.

P: ¿Conocías a Cielo?

M.L: No, nunca la había visto ni personalmente ni en redes sociales, no tenía ningún tipo de vínculo.

La carnicería a la que hace referencia Matías es el negocio familiar que terminó calcinado tras una revuelta popular, luego de una de las primeras marchas realizadas en Plottier, reclamando justicia por Cielo López. Desde entonces, nunca pudieron volver a levantar el comercio, arreglaron el local y lo alquilaron.

P: ¿Por qué en el inicio de la investigación se relacionó a la familia Lozano con el femicidio y que desató el incendio en el comercio?

M. L: No me acuerdo bien, pero se viralizó un audio de una chica y empezaron a decir que erámos los asesinos, que teníamos algo ver con lo que pasó. La fiscalía nos llamó y no hubo nada contra nosotros. Ahora queremos limpiar nuestro nombre, vamos a tener que buscar un abogado para asesorarnos, nos tomó esto de sorpresa, no se si tenemos que ir a la fiscalía antes que termine el juicio o qué tenemos que hacer. Estamos sorprendidos.