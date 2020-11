Denuncian a mujer que se desnuda en la calle y les "tira caca"

Violentos e indecentes episodios, de una mujer que claramente no se encuentra en sus cabales, fueron denunciadoS por un grupo de vecinos de la localidad bonaerense de José C. Paz. Cuentan que "Sandra" se pasea habitualmente desnuda por el barrio, defeca en la calle, arroja las heces y también piedras sobre las fachadas de las casas.

Los habitantes del barrio, cansados de los episodios, denunciaron que la mujer tiene entre 50 y 60 años, "aparentes problemas mentales" y que hasta una vez "intentó acuchillar a un hombre que hacía una entrega en una casa vecina".

Los vecinos la filman y denuncian, pero no les ofrecen soluciones.

Gisela, una de las mujeres afectadas por los ataques de Sandra le contó al canal Crónica TV: "desde la Fiscalía no me dan ninguna solución" y que le dicen que "recién se pueden meter cuando ella me agreda a agreda a algún tercero".

"Hace 10 años que estamos así. Ella desarrolló esta enfermedad después de un difícil episodio familiar". Todos los vecinos que estamos acá tuvimos problemas con ella", completó Débora, otra de las mujeres atacadas.

Con respecto a la situación familiar de Sandra, los vecinos contaron que "tiene padres grandes y un hijo" pero que "ninguno sabe que hacer". Otro de los consultados se refirió a las denuncias realizadas al 911 y afirmó que si bien "van los patrulleros", al arribar al lugar le dicen "dale Sandra, andá adentro" y nada más que eso.