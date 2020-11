“No hay menos delitos en Neuquén, la gente ya no denuncia”

Madrugada del sábado. Barrio Islas Malvinas, distante a 20 cuadras del monumento a San Martín, en el microcentro neuquino. En un video se observa como dos hombres armados ingresan al patio de una vivienda, uno hace de campana y el otro sale con una motocicleta, color verde. Horas antes, la ministra de Gobierno y Seguridad, Vanina Merlo, hacía un balance de su cartera y destacaba que había menos delitos, en comparación al año pasado, pero “de características inéditas, nunca vistas”. Los vecinos, en las redes sociales, refutaron este domingo esas declaraciones desde la vivencia diaria y para sustentar la denuncia, enviaron a este diario un video con otro robo, en el mismo barrio y registrado el sábado a la madrugada. "No hay menos robos pero la gente está cansada, ya no denuncia porque la Policía nunca llega, no hay móviles en las comisarías y todos tenemos miedo", dijeron.

“No es cierto lo que dicen, en qué planeta viven. Hay más delitos pero la gente no denuncia, porque la Policía nunca viene”, fue uno de los comentarios. “Hay barrios que son zona liberada, nadie se mete, para qué vamos a denunciar si no pasa nada”, agregaron. “Reír para no llorar!!! Los delincuentes libres, sin ningún tipo de cuarentena ni restricción, mientras que nosotros encerrados”, fue otro y sigue el listado en las redes sociales de esta multimedia.

Mejorinformado.com describió días atrás como en cuestión de 10 minutos, dos hombres robaron en dos barrios neuquinos -también del oeste- con total impunidad: en el barrio Melipal y también en Islas Malvinas. En una de las situaciones se observa -a plena luz del día- que amenazan a una persona, para robarle la mochila y luego huyen. En esa ocasión, los vecinos denunciaron estar cansados de la situación y que, por ende, decidieron agruparse para tomar medidas por su cuenta. “Todos estamos en un grupo WhatsApp y nos vamos advirtiendo y cuidando, porque la Policía hoy no interviene. Se la llama y nunca llega. Cuando contestan el teléfono argumentan que no dan abasto porque, además, deben hacer los controles por la cuarentena y pedir documentos”, explicaron.

Este domingo, esos mismos vecinos enviaron a este diario otra prueba de la inseguridad que viven. “No nos metemos, nos conocemos todos y nadie va a salir si escucha un ruido. El mismo día que publicaron los robos con diferencia de 10 minutos, un grupo de borrachos se desconoció y dos mujeres se agarraron a las piñas”, relató Nicolás, quien por lo que viene exponiendo, precisamente, pidió reservar su apellido. “Una de las mujeres terminó en el piso, con un vecino salimos a decirle que se levantara; nunca apareció la Policía. Queríamos señalarles que además compartían cerveza sin barbijo, pero nadie apareció, sólo frenaron dos vecinos con sus vehículos para ver a la mujer que estaba golpeada e inconsciente”, explicó.

“Ya es tierra de nadie el barrio, está contaminado mucho bla bla los vecinos de bien, pero nadie sale, si son las mismas caras de siempre, las mismas juntadas y no se ve patrullero de día ni de noche. Ya los vecinos no nos esforzamos en llamar a la Policía, si no hay mucho personal ni móviles en las comisarías. Si te tiene que tocar, te toca”, concluyó.

En el video enviado a esta redacción, se observa a dos hombres jóvenes desde distintas cámaras. violentar el portón de rejas de una vivienda, ingresar a una suerte de garage abierto o patio, y mientras uno hace de campana, el otro sale con una moto, de color verde.

Mirá el video: