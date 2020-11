Seguirá preso por el crimen a la salida de una misa

Un Tribunal de Impugnación ratificó los ocho meses de prisión preventiva dictada contra Julio Alveal, quien está acusado de haber acribillado a balazos a Hugo Ariel Dupont, hecho ocurrido en agosto de este año en la toma 7 de Mayo, a quien esperó a la salida de un oficio religioso.

Alveal está detenido con prisión preventiva desde el 25 de agosto, imputado del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de autor.

Durante la audiencia realizada este miércoles, la fiscal Sandra Ruixo solicitó al tribunal de impugnación que se rechace el planteo de la defensa del imputado y que “se ratifique la medida de coerción que es la permanencia del imputado en prisión preventiva por el plazo de 8 meses”, al entender que “siguen vigentes los peligros procesales de entorpecimiento de la investigación”.

Además, Ruixo sostuvo que la decisión del tribunal revisor al igual que la de la jueza de garantías que impuso la prisión preventiva, no fue contraria al derecho vigente, estuvo debidamente fundada y no fue arbitraria y manifestó que “la defensa no cumple con el requisito de traer información nueva que justifique dejar sin efecto la prisión preventiva del acusado”.

La teoría del caso que investiga el Ministerio Público Fiscal es que el hecho ocurrió el pasado 23 de agosto de 2020, alrededor de las cuatro y media de la tarde en la toma 7 de Mayo de la ciudad de Neuquén. Ese día cuando Dupont se retiraba de la Iglesia, Alveal llegó al lugar, lo persiguió y le disparó al menos nueve veces. Cuatro de los proyectiles impactaron en el cuerpo de Dupont y le provocaron la muerte de manera inmediata.