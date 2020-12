“Dame la plata o me llevo a la nena”: eran once "policías"

Una mujer, Mariana, llegó a su casa a bordo de un remise luego de realizar compras cuando fue sorprendida por una banda integrada por 11 delincuentes, algunos de los cuales vestían chalecos policiales, que simularon hacer un allanamiento en aquella vivienda. Ocurrió en la localidad bonaerense de Moreno.

La banda obligó a la mujer y al remisero a ingresar a la casa donde estaban las hijas de Mariana, de 8, 10 y 12 años al cuidado de una mujer que trabaja como personal doméstico. Violentos, exigían que se les entregara dinero: "Dame la plata o te llevo a la nena", relató en diálogo con TN que le dijo uno de los delincuentes. "A mí me llevaron arriba, al cuarto de mis nenas, con cuatro delincuentes y uno me dice 'dónde esta la plata, dónde está la plata porque sabemos que tenés plata y si no me llevo a la nena'", contó en la mañana de este jueves la víctima.

"Yo nunca le solté las manos a mi nena. Yo pensé que me moría en ese momento. Las otras de mis nenas estaban con la señora que trabaja en la casa y yo sola estaba con con mi nena de 8 años", agregó la mujer. Mientras allí sucedía este robo, otros de los ladrones ingresaron a una vivienda lindera en busca de objetos de valor.

Afuera, en tanto, sonaban las alarmas vecinales que hicieron que tras concretar el robo, los asaltantes se fueran. Las víctimas denunciaron el hecho en la comisaría 2da. de Moreno. "Estuvieron como 15 minutos, para mi fue todo eterno", explicó Mariana.

Por su parte, el suegro de la mujer, Rubén, aseguró que los delincuentes sabían que la familia trabaja en la distribución de pollos y dijo que son los mismos que les robaron en el depósito.

"También nos dijeron aquella vez que era un allanamiento y robaron. Somos gente laburadora y nos pasa otra vez. Nos apuntan en grupo comando y nos roban. En ese robo también eran unos seis a siete delincuentes armados", recordó.