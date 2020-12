Violó la perimetral y se metió en la casa de su ex

La joven regresó a su casa cerca de las 23, pero por la ventana alcanzó a ver que algo no estaba bien. No sólo notó que las cosas no estaban como ella las había dejado, sino que adentro estaba su ex pareja, a quien ella había denunciado por violencia y la Justicia le impuso una restricción de acercamiento. Atemorizada, llamó a la Policía que intervino rápidamente y pudo detenerlo.

El hecho sucedió en General Enrique Godoy, y la efectiva intervención de la Policía permitió neutralizar una nueva amenaza por parte del joven de 24 años, que violó la orden de prohibición de acercamiento para amedrentar nuevamente a su ex pareja.

Al regresar a su casa, después de pasar un tarde con amigos y familiares, la mujer alcanzó a ver al hombre que la amenazó y golpeó en varias oportunidades, estaba dentro de su casa. Quizás el temor permanente a que él la vuelva a atacar, fue lo que en esta oportunidad le salvó la vida, porque al estar más atenta a cualquier situación anormal, la puso en alerta cuando notó que las cosas en su vivienda no estaban como ella las había dejado.

Luego de llamar a la línea de Emergencia 911, la joven se fue del lugar y esperó llena de miedo que llegara la Policía en su auxilio. Los uniformados de la Subcomisaría 65 la acompañaron e ingresaron junto a ella, para resguardar su integridad física. Ya dentro del domicilio detuvieron al hombre, que pasó la noche en uno de los calabozos de la unidad policial.

En las próximas horas le formularán cargos, no solo por la violación a la orden de restricción de acercamiento que pesaba en su contra por violencia de género. También se le imputará la violación de domicilio. Por el hecho tomó intervención la Unidad Fiscal Descentralizada de Villa Regina.