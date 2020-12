Los policías fueron acusados de violación y secuestro

Casi con la misma rapidez con la que se produjo la detención y el allanamiento a la Comisaría 6ta. de Allen, se le formularon casos a tres policías como co-autores de abuso sexual con acceso carnal agravado y por el uso de arma de fuego con privación ilegítima de la libertad, agravado por el uso de violencia. El Juez accedió a que permanezcan con prisión preventiva, por al menos 3 meses, mientras se avanza en la investigación.

El pasado sábado, cuando una mujer de Allen se presentó en la fiscalía de denunciar que su ex pareja y dos policías más la sometieron sexualmente y luego, uno de ellos utilizó su arma reglamentaria para amenazarla de muerte en caso de que legara a ir a la Justicia. Las medidas dispuestas desde el Ministerio Público, que dio intervención a los especialistas de la Oficina de Atención a la Víctima (OFAVI), y el amplio informe de los médicos forenses que examinaron a la mujer y constaron lesiones características de una violación, sirvieron de prueba para la correspondiente formulación de cargos.

Al tratarse de un delito contra la integridad sexual de una persona, la fiscal Teresa Giuffrida no autorizó la presencia de periodistas durante la audiencia desarrollada vía Zoom. Por lo tanto fue imposible acceder a la teoría del caso, ya que el parte de prensa difundido no comunicó en qué circunstancias los policías abordaron a su víctima, ya que dos de ellos debían estar cumpliendo tareas ya que estaban de servicio en la comisaría del centro de Allen.

Sólo confirmaron que el mismo día de la denuncia, y con un informe forense preliminar, se dispuso el allanamiento de la casa donde se produjeron los hechos. Desde el Ministerio de Seguridad de Río Negro ya habían informado del secuestro de la documentación correspondiente de la unidad policial y del auto de uno de los policías acusados.

Giuffrida imputó a los policías como "co-autores de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas y por el uso de arma de fuego en concurso real con privación ilegítima de la libertad, agravado por el uso de violencia”, y por la complejidad de los hechos -como dijo la fiscal- "amerita que pidamos cuatro meses de investigación penal preparatoria”, que el juez de Garantías Julio Martinez Vivot accedió.

“El hecho existió, los imputados están siendo investigados por el delito ya mencionado, además se da el peligro procesal de entorpecimiento de investigación que justifica el dictado de la preventiva. Para ello, tengo presente la declaración de la víctima, tengo en cuenta que para concretar el hecho se usó un arma, como también la presencia de tres personas, una de ellas con un arma. Todo esto influye en el estado de vulnerabilidad de la joven, tal lo establecido por las especialistas de la Oficina de Atención a la Víctima”, argumentó la fiscal jefa.

Finalmente, la fiscal dijo que “en relación al plazo de la investigación preparatoria es el mismo que solicitamos para la prisión preventiva, cuatro meses. Es un hecho grave, que merece una investigación exhaustiva, entre ellos se deben concretar variados análisis, hay que peritar los celulares que fueron secuestrados”.

Tanto la defensa pública penal encabezada por Luis Carrera y que asiste a uno de los imputados, como al defensor particular Edgardo Pérez que está encargado de las otras dos personas, se opusieron tanto a la imputación fiscal como al pedido de prisión preventiva.

Vivot, luego de escuchar la acusación, sostuvo que “a menos de 48 horas de ocurrido el hecho, hay elementos suficientes para dar por formulados los cargos”, coincidiendo tanto en la descripción de lo ocurrido como en la calificación legal propuesta por la fiscal. “Está claro el hecho que denuncia la víctima y están claras las lesiones relacionadas con un abuso sexual”, aseguró, además de valorar la actitud de la víctima que activó inmediatamente la denuncia y permitió la intervención judicial para los primeros exámenes forenses y de la Oficina de Atención a la Víctima.

Sobre la prisión preventiva que la fiscalía solicitó por 4 meses, y a la que se opusieron ambos defensores, el juez impuso una detención cautelar de 3 meses, y argumentó que el delito que se investiga tendría, en caso de demostrarse, una pena mínima de 8 años de prisión efectiva; y consideró acreditado el peligro procesal de entorpecimiento de la investigación por el temor manifestado por la víctima. También instó a la realización de las pericias pendientes durante la feria judicial de enero.

“Su declaración será una prueba fundamental el día del juicio. Si no garantizamos su resguardo la señora no va a poder gozar de la libertad necesaria para declarar”, remarcó el juez, quien luego consideró que la víctima está en una especial situación de vulnerabilidad, “en el caso de que recuperaran la libertad no tengo certeza de que no le pudiera pasar nada a la víctima”.

Aunque la decisión de la fiscal de no brindar información específica a la prensa esta justificada, forma parte del tremendo hermetismo que ronda en la causa que tiene como acusados a dos policías que estaban de servicio en la Comisaría 6ta de Allen y uno más que estaba de franco y que trabaja en la Unidad 56 del barrio rural Costa Este, de la misma ciudad. Tampoco se filtró desde la Policía cómo fue que se produjo el hecho, sólo un escueto parte de prensa desde la Secretaría de Seguridad de la provincia confirmó el inicio de una investigación el pasado sábado, luego de la consulta específica de Mejor Informado que publicó la detención de los uniformados y el allanamiento a la comisaría.