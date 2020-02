"Hambrientos y sonrientes", después del brutal asesinato

En las últimas horas se conoció un video grabado por una cámara de seguridad que muestra a dos de los rugbiers, que minutos antes habían matado a golpes a Fernando Báez Sosa, comiendo tranquilamente en una casa de comidas rápidas ubicada a pocos metros del boliche Le Brique, en Villa Gesell.

Se destaca, que luego de la brutal golpiza, los acusados por el hecho se cambiaron de ropa y fueron a desayunar al local. En las primeras imágenes que trascendieron se ve a Lucas Pertossi pidiendo en la caja, mientras Máximo Thomsen -el más complicado de los rugbiers, ya que fue quién pateó en el piso a Fernando- espera detrás suyo. Luego se los ve a ambos sentados comiendo de manera natural.

Recordemos que otros dos acusados, Alejo Milanesi y Juan Pedro Guarino, regresaron a sus casas en Zárate después de dejar la cárcel de Dolores. Fue alrededor de las 15 de este lunes, tras 12 días de encierro. La liberación se produjo luego de que la fiscal Verónica Zamboni informara que no tiene suficientes evidencias para demostrar si participaron o no en el homicidio de Fernando Báez Sosa. Estos dos jóvenes no quedaron sobreseídos de la causa, y siguen imputados, aunque esperarán el juicio en libertad.