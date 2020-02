Por una bici, pasaron de vigilantes a condenados

Fue en diciembre de 2011 cuando la maniobra absurda y descarada de dos sujetos que trabajaban en la Comisaría N° 30 de Viedma quedó literalmente al desnudo, y comenzaron a transitar el largo camino procesal que los llevó de vigilantes a condenados.

Fuentes judiciales precisaron que era de noche cuando estos dos recibieron una bicicleta de competición que había sido robada dos días antes. No dejaron constancia del sujeto que entregó el rodado -luego se supo que lo conocían- ni lo ficharon como posible autor o partícipe del robo. Tampoco dieron aviso al juzgado en el que se investigaba el caso, ni siguieron el procedimiento legal para secuestrar el bien. Por el contrario, hablaron con el dueño de la bicicleta y le pidieron el pago de 1.000 pesos a cambio de la devolución, afirmando que el dinero no era para ellos sino para aquel tercero. Y eso no es todo, ya que también le solicitaron al damnificado que falseara una declaración sobre cómo había recuperado la bicicleta.

Se abrió una causa judicial que pasó por varias instancias y, hace apenas unos pocos días, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia de Río Negro, confirmó las condenas por encubrimiento y dádivas, que pesan sobre ellos.

La sentencia sobrevino en junio de 2019. A uno de ellos le aplicaron una pena de dos años y seis meses de prisión en suspenso y dos años de inhabilitación para realizar tareas de prevención y atención al público en la Policía; al otro, dos años de prisión en suspenso y un año de la misma inhabilitación. Es decir, -no fueron presos-.

Ahora, en la apelación que acaba de rechazar el STJ, las defensas de los condenados solicitaron la absolución de ambos: en un caso, por el beneficio de la duda y por las especiales circunstancias personales del imputado; en el otro, afirmando que una condena penal sería desproporcionada a la luz de las consecuencias laborales que le trajo aparejadas el hecho (pase a disponibilidad, traslado y traba de ascensos).

Fuentes judiciales comentaron que esta fue la segunda vez en que el caso llegó al STJ. En 2015 un Tribunal de Viedma había absuelto de culpa y cargo a los policías, pero la Fiscalía interpuso un recurso de casación y la sentencia inicial fue revocada en 2016.