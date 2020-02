Robó un caniche y amenazó con matarse si lo meten preso

Un hombre que, armado, protagonizó una “entradera” en Cutral Co, en la que le robó un Caniche Toy a una mujer y apuntó a la cabeza de un niño de 9 años, amenazó con matarse si se lo condena a prisión. En la audiencia de formulación de cargos desarrollada hoy, dio muestras de lo que puede ser capaz de hacer, cuando sacó de su zapatilla un clip de metal y comenzó a autoflagelarse en los brazos. Como tiene antecedentes penales, se le impusieron 15 días de prisión preventiva.

El escándalo lo protagonizó Jairo Muñoz frente al juez Raúl Aufranc en el edificio judicial de Cutral Co donde se desarrolló la audiencia de formulación de cargos, según publicó el portal cutralcoalinstante.com.

“Si me meten preso, yo me mato” le avisó Muñoz al magistrado, al tiempo que se producía cortes superficiales en los brazos con el pequeño trozo de alambre.

De acuerdo con la acusación que le formuló la fiscal Mayra Febrer, Muñoz irrumpió con violencia en la vivienda del barrio Belgrano donde se encontraban una mujer de 60 años y su sobrino de 9. Estaba armado y no trepidó en apuntar el cañón del revólver hacia la cabeza del niño, para alzarse con una perrita Caniche Toy y escapar. El hecho fue calificado como robo agravado por el uso de arma de fuego, en calidad de autor.

En su alegato, Febrer pidió un plazo de 4 meses de investigación y dos de prisión preventiva, ya que tuvo en cuenta el temor de los vecinos que deben declarar –y que viven a pocos metros del imputado- y la falta de un domicilio estable de Muñoz.

También señaló que Muñoz “goza de libertad condicional por una condena en suspenso por un delito previo”. La defensa usó el mismo argumento, pero para explicar que no se va a escapar de su domicilio de las ex 450 Viviendas de Cutral Co.

Finalmente, Aufranc le impuso 15 días de prisión preventiva y avaló el plazo de 4 meses para terminar la investigación.