La maestra ratificó ante la Fiscalía que sufrió violencia policial

Giselle Kler, la maestra neuquina de la escuela 280, desmintió la versión policial. Ratificó ante la Fiscalía que el sábado 11 de abril, en un control policial, al menos 6 policías intervinieron en un procedimiento que inició con un pedido para circular en cuarentena -era el mediodía- y terminó con su auto secuestrado, las compras que realizó también quedaron incautadas y ella fue esposada hasta la comisaría, donde se le iniciaron dos causas penales.

La situación quedó expuesta en las redes sociales, tal como informó este medio, aunque desde la institución policial se brindó otra versión de lo sucedido. No obstante, se inició una investigación interna. La vocera por la Policía fue la Coordinadora Operativa de la Zona Oeste, comisaria Mónica Torres, quien explicó que la docente fue interceptada en un operativo de rutina, en este contexto de aislamiento social obligatorio, que se mostró reticente cuando se le pidió documentación y que incluso, casi atropella a un efectivo policial. Torres, en declaraciones a AM 550, dijo que en un operativo realizado el sábado pasado cerca del mediodía, sobre calle San Martín al 4500 de la capital neuquina, los efectivos policiales notaron que un auto se acercaba a gran velocidad, razón por la que se le pidió, en este caso, a la conductora, que detenga la marcha del vehículo. Ante la insistencia para obtener la documentación la conductora quiso escapar del lugar, “poniendo en riesgo” al personal que estaba trabajando, y “casi atropella” a uno de los efectivos policiales, destacó la Coordinadora de la Policía.

Este lunes, en Noticiero Central Segunda Edición, la propia docente relató lo sucedido. Ratificó que el procedimiento se realizó cerca de las 11 de la mañana, que fue a comprar y a un cajero cerca de su casa y que el detonante fue el pedido por parte de un policía, de un permiso para circular en cuarentena. “Le dije que no lo tenía y que no era necesario. Llevaba el barbijo y me dirigía al cajero más cercano a mi domicilio, que es a 20 cuadras (combate de San Lorenzo y San Martín). Cuando estaba volviendo hacia mi hogar a tres cuadras del mismo, por calle San Martin y Rodhe había un control policial”, relató.

Kler negó la versión de intentar escapar o de poner en riesgo a un policía. “Nunca estuvo detenido el vehículo, la primera vez que me bajé fue cuando el policía revoleó las llaves y las fui a buscar. Había como 6 policías y ahí me puse a discutir por el trato que me estaban dando”, dijo. Y agregó. “cuando me subieron a la caja de la camioneta policial, escuché una voz masculina que le gritaba a la Policía, pero la verdad que no atiné a nada, estaba perpleja…ni siquiera atiné a llamar a un abogado, sacar fotos, nada”.

El vehículo aún sigue secuestrado y la docente ratificó sus dichos en la Fiscalía, ando intervención a la Unidad de asignación de casos y atención al público. Se espera que este martes se tomen medidas al respecto, tras recabar más información. La maestra comentó que este lunes a la tarde, un comisario la llamó a su celular para ofrecerle retirar las bolsas de las compras que realizó. “Hablé con mi abogado, le expliqué la situación y acordamos que mañana iremos a buscar las cosas. La verdad que no se con que me voy a encontrar. El auto todavía no lo recuperé; estoy esperando que todo esto vaya por el camino legal que es lo que corresponde”, concluyó.

