Femicidio en Catriel: prorrogan la preventiva al imputado

Al cabo de una controvertida videoconferencia desarrollada este jueves en Cipolletti, la jueza Sonia Martín prorrogó por dos meses la prisión preventiva para Ezequiel Rebolledo, imputado en el femicidio de la adolescente Agustina Belén Atencio, ocurrido en Catriel el 29 de febrero pasado. La magistrada dejó afuera del debate al abogado de la familia de la joven, al cortarle abruptamente el micrófono y no permitirle efectuar su petición, según denunció el letrado.

Rebolledo se encuentra detenido desde el 3 de marzo, fecha en la que fue encontrado el cadáver de la joven en el río Colorado. La autopsia determinó que murió ahogada y su cuerpo presentaba golpes y signos de abuso sexual.

De acuerdo con lo informado por el abogado Marcelo Hertzriken Velasco, representante de Lucía Candiano –madre de la víctima-, hoy se desarrolló la audiencia para determinar la prórroga de la prisión preventiva para Rebolledo.

Debido a la imposibilidad de realizarla de manera habitual por el aislamiento obligatorio, se dispuso la concreción mediante una videoconferencia presidida por la jueza Sonia Martín, quien el 3 de marzo pasado resolvió aplicarle al imputado un mes de prisión preventiva –la fiscalía había pedido cuatro-.

Velasco indicó que como Candiano no pudo estar presente –de manera virtual- en la audiencia, la magistrada aceptó la participación del querellante pero le impidió efectuar peticiones. “Me amenazó con cortarme el sistema de audio si yo seguía hablando, y de buenas a primeras me lo cortó y me dejó afuera”, se quejó el abogado. “Es un episodio muy grave lo ocurrido”, expresó.

Agustina Atencio tenía 17 años. La tarde del 29 de febrero fue vista junto a Rebolledo en una motocicleta, en dirección al río, y desde ese momento no se tuvo noticias de su paradero.

Fue buscada por varias divisiones de la Policía hasta que su cadáver fue encontrado tres días más tarde en el río Colorado, a la altura del barrio El Trabajo de Catriel, a unos 300 metros del lugar en el que había sido vista la tarde de la desaparición junto a su presunto femicida.