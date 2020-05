Huelga de hambre: "Nahir bajó 8 kilos, estamos preocupados"

Nahir Galarza lleva 9 días sin comer y sólo toma agua. Los padres de la joven mostraron su preocupación por la protesta que lleva a cabo su hija, que decidió dejar de ingerir alimentos en la Unidad Penal Número 6 de Mujeres de Paraná, Entre Ríos, por no poder recibir visitas de su familia.

“Bajó 8 kilos y nos preocupa su salud”, manifestaron a medios locales sus padres, Marcelo Galarza y Yamina Kroh. La detenida aseguró que le afecta más no poder ver a sus padres y a su hermano hace ya 54 días, que no comer más. “Nadie se ocupó de ella, nadie fue a verla. Ni de los organismos de derechos humanos. Es una discriminación, como si lo que pide fuera un capricho y no un derecho e hicieran la diferencia con ella”, manifestaron a Infobae.

Además, los padres de Galarza expresaron que, “psicológica y emocionalmente esto la está afectando. Ella está muy aferrada a nosotros. No le hace bien todo esto. Y como ha dicho su abogado, no hay riesgo de fuga, tiene buena conducta y arraigo porque estudia Psicología… Sin embargo, detenidos, femicidas y violadores fueron liberados en algunas cárceles del país. Hay desigualdad”.

La huelga de hambre de Nahir Galarza comenzó el lunes 27 y al ver que bajó tanto de peso y que mantuvo esta protesta con el paso de los días sus padres comenzaron a preocuparse por la salud de la joven.

Ante la pandemia por el coronavirus, las visitas en las cárceles fueron suspendidas, con el fin de evitar el riesgo de contagio entre los familiares y presos, lo cual desató varias protestas y motines en penales como Devoto y Melchor Romero.