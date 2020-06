Bomberas denunciaron al jefe por acoso y violencia de género

Acoso, abuso de autoridad y violencia de género, estas fueron las acusación que realizaron dos bomberas de Cervantes contra el jefe del cuarte. La denuncia fue radicada en la Comisaría de La Familia.

Una de las voluntarias relató ante la Policía que fue manoseada en varias oportunidades por el Jefe del cuerpo. "No puedo precisar desde hace cuántos meses, pero hace bastante que vengo sufriendo tocamientos por parte del jefe de bomberos. Recuerdo que empezó tocándome los brazos y después la entrepierna".

"Al principio pensé que era yo la que estaba exagerando, pero no. Solía decirme cosas tomando todo como un juego", expresó.

Otra de las víctimas confió que "estoy cansada de su maltrato psicológico y de que se me denigre, hace un par de años que soy bombero voluntario, desde el momento en que empecé en el cuartel este sujeto ya estaba como jefe, recuerdo que estuve de licencia por un tiempo y al finalizarla me reintegré a trabajar, empecé a notar esos altos y bajos por parte de él. Es como que si estás de acuerdo con él está todo bien y si no te maltrata".

Ambas coincidieron en que además eran víctimas de maltratos frecuentes, abusos de autoridad y acoso por parte del jefe del cuartel. Incluso solicitaron una medida de prohibición de acercamiento.

La situación en el cuartel de Cervantes es compleja, porque la persona denunciada hace muchos años que es el jefe de la institución y hay un grupo de voluntarios que piden la destitución e intervención.