En 18 segundos, dos motochorros la pusieron entre la vida y la muerte

Fueron exactamente 18 segundos. Ese fue el tiempo que marcó la diferencia para una mujer de Neuquén, entre la vida y la muerte. Estacionó su auto en la puerta de su casa y cuando alcanzó a abrir la puerta de rejas, uno de los dos motochorros inició una carrera veloz, que incluso, llegó a meter medio cuerpo en la propiedad para robarle la cartera. Ella gritó desesperada, unos vecinos fueron testigos impávidos. Un hombre alcanzó a tirar una piedra y los delincuentes huyeron. El violento ataque quedó registrado en las cámaras de seguridad del barrio.

Así tomaron de sorpresa a la mujer cuando ingresaba a su casa.

Ocurrió en uno de los barrios Natania de Neuquén. El violento ataque sucedió este sábado, pasada las 14,30 hs. Quedó registrado por las cámaras de seguridad, en un video que dura 38 segundos, desde que capta el momento en que la mujer llega a su casa, le da pelea al motochorro que se mete en su casa tironeándole de la cartera y hasta que huye junto a su cómplice.

La situación mantiene ahora en alerta a los vecinos del barrio, no sólo porque ocurrió a plena luz del día, sino por la audacia, ya que era evidente la presencia de vecinos en las casas aledañas: en las imágenes se ven autos estacionados. “A los chorros no les importó nada, la estaban siguiendo evidentemente, esperaron que se bajara y se lanzó el tipo”, comentó un vecino cuando se hizo viral el video en las redes sociales. Otro agregó: “menos mal que no estaban armados o por lo menos que nos reaccionaron con un arma, tanto con la mujer cuando lo enfrentó para retener la cartera como con el vecino que le arrojó una piedra. Estamos todos atemorizados”.

Cuando trascienden estos hechos, se encienden las alarmas por una inseguridad que, si no se visibiliza por parte de las víctimas o a través del periodismo, pareciera que la situación está controlada. Más aún, teniendo en cuenta que existe restricción para la circulación, producto de la pandemia. Sin embargo, las salidas recreativas parece que también funcionan para los motochorros.

Mirá el video: